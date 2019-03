Evacuatie bedrijf aan Dok Noord na chemisch lek in lab Jeffrey Dujardin

16u38 2 Gent Aan Dok Noord is vrijdag rond 14.30 uur een deel van het gebouw geëvacueerd nadat een lek ontstaan was in een lab van chemiebedrijf OWS.

De brandweer kwam ter plekke om het lek te dichten. De werknemers werden tijdelijk geëvacueerd en er werd een perimeter afgesloten. Eens het lek gedicht was, werd het gebouw verlucht en kon iedereen terug aan het werk. Er vielen geen gewonden, wel was er enige hinder omdat de stadsring ter hoogte van Dok Noord even afgesloten was voor het verkeer.