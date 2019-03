Eva Mouton tekent volledige kindercollectie voor Veritas: “Om een hele dag te overleven aan de Belgische kust” Sabine Van Damme

27 maart 2019

18u26 0 Gent De Gentse illustratrice Eva Mouton heeft een kinderkledingcollectie van liefst 84 stuks getekend voor Veritas. Als thema koos ze ‘De Noordzee’. “Want dat is typisch Belgisch, iedereen trekt toch eens graag een dagje naar onze kust?”

“In principe kan je in mijn collectie een hele dag overleven aan de Belgische kust”, knipoogt Eva Mouton. “Je trekt ’s morgens ondergoed, een T-shirt, een broek en een trui aan. Als het ’s middags warm is, kan je in zwemkledij op het strand rondhossen. En als er dan plots een wolkbreuk is – want zo gaat dat nu eenmaal aan onze kust – dan zijn er regenjassen en paraplu’s. Na een lange dag trek je uiteindelijk de Eva-Mouton-pyjama aan.”

Het was Veriatas die bij Mouton ging aankloppen met de vraag een collectie te tekenen. “Ik was meteen wild enthousiast”, zegt Mouton, “want eigenlijk droomde ik daar al langer van. Met mijn partner Bert heb ik al van alles ontworpen, maar dat zelf op grote schaal gaan maken, kunnen we niet. En toen was er dus Veritas. Het thema ‘De Noordzee’ koos ik zelf. Ik vind het hedendaags én pure nostalgie.”

Veritas geeft hiermee een startschot, want vanaf nu gaat het elk seizoen in zee met een ondernemende Belgische vrouw. De collectie van Mouton is 84 stuks groot, bedoeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar, en gaat van ondergoed tot strandlakens, en van badkledij tot rugzakken. De prijzen variëren van 1,75 tot 34,99 euro, en de voorraad is beperkt. Alles is te koop in de winkels én online.