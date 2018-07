Europese hoofdstad voor eerlijke handel 02 juli 2018

De stad Gent wint de 'EU Cities for Fair and Ethical Trade Award' voor eerlijke handel. De prijs van de Europese Commissie werd voor het eerst uitgereikt. De initiatieven die de afgelopen jaren in Gent plaatsvonden, overtuigden de Europese jury om de hoofdprijs aan de stad te geven. Dertien jaar na de eerste fairtradegemeente-titel in België haalt de stad nu ook de eerste titel van Europese hoofdstad van eerlijke handel binnen. In totaal namen negentien lokale besturen deel. Zeven steden werden geselecteerd om mee te dingen naar de hoofdprijs: Madrid, Lyon, Saarbrücken, Malmö, Dortmund, Vitoria-Gasteiz en Gent. (VDS)