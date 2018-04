Europabrug moet veiliger voor fietsers 26 april 2018

De Europabrug is ronduit onveilig voor fietsers, en daar moet dringend iets aan gedaan worden. Dat vindt alvast Bruno Matthys (Sp.a), en hij wordt daarin bijgetreden door mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). "Tijdens de spits passeren daar tot 1.500 fietsers per uur", zegt Watteeuw. "Er is dus inderdaad een betere infrastructuur voor fietsers nodig, desnoods moet daar een rijstrook voor sneuvelen. Alleen, de Europabrug is een lichtengestuurd kruispunt, dat vlakbij twee andere kruispunten met lichten ligt. We kunnen de situatie van die drie punten niet los van elkaar zien, want ingrijpen meteen een stuk moeilijker maakt."





Vandaag is er in de de ene richting een heel smal fietspad, en in de andere richting helemaal niks. "We zullen extra signalisatie aanbrengen. Intussen loopt een studie over de aanpak van de hele zone, om ervoor te zorgen dat er veilige fiets- en voetpaden kunnen komen", aldus Filip Watteeuw.





(VDS)