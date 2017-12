Etalage pas na zes pogingen stuk DADERS STEKEN MINI IN BRAND NA RAMKRAAK MEDIAMARKT JURGEN EECKHOUT EN FRANK EECKHOUT

02u31 0 JEW Door de betonnen bloembakken hadden de ramkrakers slechts een goede meter ruimte om vaart te maken. Gent Inbrekers hebben donderdagnacht een ramkraak gepleegd op de Mediamarkt op de Oudenaardsesteenweg in Zwijnaarde. Pas bij de zesde poging konden ze de etalage aan diggelen rijden met een gestolen Mini. Daarna staken de daders de auto in brand. De schade is groot, de omvang van de buit is niet bekend.

Rond 4 uur sloegen de daders toe in het filiaal van de elektrogigant op de Oudenaardsesteenweg. "Daarbij gebruikten ze een auto die in Frankrijk gestolen was. Op de grijze Mini hadden ze de dinsdagnacht in Frasnes-lez-Anvaing (Henegouwen) gestolen Belgische nummerplaat 1 HXJ 537 gemonteerd", duidt het parket. Met de Mini reden ze tot voor de etalageramen naast de toegangsdeur. Ze moesten zes keer achterwaarts inrijden op de etalage omdat ze slechts een goede meter ruimte hadden om vaart te maken. De betonnen bloembakken voor de elektrowinkel hinderden hen.





Alarm

Uiteindelijk geraakten ze binnen. Meteen ging het alarm af, maar toch slaagden ze erin meerdere multimediatoestellen te stelen. Hoe groot de buit bedraagt, is voorlopig onduidelijk. Kort daarop staken de inbrekers de Mini in brand in een poging hun sporen uit te wissen. Daarna sloegen ze op de vlucht. Sindsdien ontbreekt van hen elk spoor. Nu worden onder meer de camerabeelden in de zaak grondig bestudeerd.





De schade aan de Mediamarkt is erg groot. Twee grote etalageramen sneuvelden. Het afdak aan de inkomhal was volledig zwartgeblakerd en een grote 'F' viel door de aanrijding zodat enkel het woord 'OTO' overbleef. De ravage had veel groter kunnen zijn als de vlammen zich volledig op de zaak gericht hadden.





Nadat de politie vertrokken was, deed het personeel er alles aan om het voetpad glasvrij te maken. Zo moesten ze met man en macht schrobben om de zwarte plek, waar de in brand gestoken Mini stond, te verwijderen.





Snel open

"Het belangrijkste voor ons was de winkel zo snel mogelijk operationeel te krijgen", zegt woordvoerster Janick De Saedeleer. De kerstperiode is de allerdrukste tijd van het jaar. De omvang van de buit is nog niet bekend, maar om veiligheidsredenen zouden we dat ook niet bekendmaken." Uiteindelijk ging de winkel gisteren gewoon open.