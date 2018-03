Ernst & Young licht MSK door 15 maart 2018

02u52 0 Gent De audit voor het Museum voor Schone Kunsten (MSK) is toegekend aan Ernst & Young. Dat heeft de stad Gent gisterenavond bekend gemaakt in navolging van de commotie rond de authenticiteit van Russische kunstwerken.

Ernst & Young zal onderzoeken in welke mate het MSK de geijkte regels en gebruikelijke referentiepraktijken inzake inkomende bruiklenen gevolgd heeft.





Sereniteit

De audit zal volgende week starten. "Alleen een onderzoek dat in alle onafhankelijkheid en sereniteit kan verlopen, kan ten gronde onderzoeken in welke mate er voldoende zorgvuldig werd gehandeld", zegt schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a).





Museumdirecteur Catherine De Zegher, die op non-actief is gezet, zal volgens de stad haar volledige medewerking verlenen aan het onderzoek. De audit zal volgende week starten en tegen eind mei wordt een definitief rapport verwacht. De kosten voor de audit worden geraamd op 44.800 euro. (YDS)