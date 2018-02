Erkan Tok kandidaat lijsttrekker Be.One 08 februari 2018

02u39 0 Gent Erkan Tok, advocaat uit het Rabot en drijvende kracht achter de plannen om daar een grote moskee te bouwen, is kandidaat-lijsttrekker voor de lijst Be.One.

De naam van de nieuwe partij werd gisteren bekendgemaakt op een persconferentie in Brussel. Be.One is het geesteskind van Abou Jahjah en de Gentse advocate Meyrem Kaçar (ex-Agalev/Groen). "Ons doel is uiteraard om verkozen te worden voor de gemeenteraad en om een échte stabiele politieke partij te worden. En neen, wij willen niet in het hoekje gezet worden van een migrantenpartij. Wij zijn allemaal Belgen. We worden een partij voor alle Gentenaars waar iedereen welkom is", zegt Tok.





Grote moskee

Erkan Tok raakte vooral bekend als de man die zijn schouders zette onder de grote moskee die aan het Rabot gebouwd zal worden op de plaats van het oude tractiestation. Hij heeft een advocatenkantoor in de Wondelgemstraat. Welke impact de nieuwe partij zal hebben, is moelijk te voorspellen. Voorlopig laat de partij niet in haar kaarten kijken qua eventuele politieke partners. (EDG)