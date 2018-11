Eric Melaerts speelt

‘Sint-Lucas-gitaar voor goed doel’ in Sabine Van Damme

15 november 2018

16u01 0 Gent Het ziekenhuis AZ Sint-Lucas draagt op een originele manier een steentje bij voor Music for Life. Twee artsen maakten eigenhandig een elektrische gitaar, die door niemand minder dan gitarist Eric Melaerts (ex-Clouseau) werd ingespeeld. Het instrument wordt verloot.

Nierspecialist Simon Van Hooland speelt gitaar, en maakte ook eigenhandig enkele gitaren, met een bevriende houtbewerker Tony De Rese. “Maar een elektrische gitaar hadden we nog nooit gemaakt, dus dat was wel een uitdaging”, zegt Simon. We haalden de inspiratie voor onze gitaar bij de legendarische Fender Telecaster die begin de jaren 50 gebouwd werd door Leo Fender. Maar om ze nog wat meer artistiek cachet te geven, wilden we ze graag laten beschilderen. Zo kwamen we bij mijn collega psychiater Koen Willems terecht. Hij is na zijn uren kunstschilder, onder de naam K. Kwartsman.”

“In de herfstvakantie vroeg Simon mij om een gitaar te beschilderen, en ik heb eigenlijk zonder nadenken ja gezegd”, lacht Willems. “Ik bedacht pas achteraf dat ik hun hele project om zeep had kunnen helpen. Maar dat is dus niet gebeurd.” De gitaar kreeg vooran een moderne look, achteraan zijn een hart, een nier en een hersencel te zien. De gitaar werd ‘Lucaster’ gedoopt. Lucaster staat nog tot eind december in de inkomhal van Sint-Lucas, achter slot en grendel. En af en toe zal ze bespeeld worden.”

“Iedereen die wil, kan nu voor 5 euro een lotje kopen, want deze gitaar wordt verloot”, zegt Iny Cleeren, woordvoerder van Sint-Lucas. “Veilen vonden we geen goed idee, dan sluit je meteen een hele groep mensen uit. Met een loterij maakt iedereen evenveel kans. Onze bedoeling is om met deze gitaar naar Music for Life in Wachtebeke te trekken. En in diezelfde week zal de winnaar van de gitaar bekend gemaakt worden. De opbrengst van onze actie gaat – via MFL – naar twee vzw’s: Revive en H.E.L.P. Dat zijn twee vzw’s die medische hulp bieden in Afrika en Azië, waar verschillende van onze dokters geregeld zelf naartoe trekken. We weten dus waar het geld naartoe gaat. Toch willen we specifiek met dit geld artistieke hulp bieden, en niet zozeer medische. De aankoop van muziekinstrumenten voor een weeshuis vlakbij een van de ziekenhuizen is bijvoorbeeld één van de plannen.

