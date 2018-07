Er is nog werk aan het stadhuis 26 juli 2018

02u38 0

Er is een beeld opgedoken van het dak van het stadhuis van Gent. Dat ziet er niet zo fraai uit. Dat het stadhuis dringend aan restauratie toe is, weet iedereen, en er worden ook werken uitgevoerd. Alleen duurt dat gefaseerd en sleept het altijd lang aan, omdat er gewacht moet worden op Vlaamse subsidies. Eind september vorig jaar bleek bijvoorbeeld de schouw boven de trouwkapel op instorten te staan. De stad moest ze op eigen kosten laten weghalen, omdat de toegekende subsidies voorzien waren voor de achterkant van het stadhuis, niet voor de zijkant. Schuiven met dat geld kan niet. Het plan van aanpak voor de restauratie van het stadhuis dateert van 2003, de eerste werken begonnen in 2008. Tien jaar later is er duidelijk nog veel werk aan de winkel. (VDS)