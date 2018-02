Enorme verkeershinder na ongeval op Kennedylaan 06 februari 2018

02u38 0

De ochtendspits draaide gisterenmorgen helemaal in de knoop op de John Kennedylaan in Desteldonk. Net voorbij het op- en afrittencomplex van de Skaldenstraat richting Zelzate botsten rond 7.45 uur twee auto's en een vrachtwagen tegen elkaar. Hierbij raakte een bestuurder gewond. De rijbaan was door het ongeval grotendeels versperd, waardoor het verkeer er maar moeizaam kon passeren. Vanaf Gent-Zeehaven moest je rekenen op zeker een half uur extra reistijd. Rond 10 uur was de baan vrij. (JEW)