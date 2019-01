Enkel vrouwen welkom op ‘Goddess Party’ in Millie Vanillie: “Zorgeloos feesten zonder opdringerige mannen” Yannick De Spiegeleir

29 januari 2019

18u49 0 Gent Een feest door en enkel voor vrouwen. Dat is de insteek van de eerste ‘Goddess Party’ op donderdag 21 februari in de Gentse club Millie Vanillie. “We willen ons ongestoord op dansvloer smijten zonder het risico te lopen op handtastelijkheden”, zegt organisator Lana Bauwens.

De #MeToo-beweging krijgt nu ook een verlengstuk in het Gentse nachtleven. Lana Bauwens organiseert de eerste Goddess-Party samen met enkele vriendinnen. Allemaal hebben ze jammer genoeg ervaring met opdringerige mannen die hun handen niet thuis kunnen houden op de dansvloer. “Er zijn bepaalde cafés en clubs waar we om die reden met onze vriendengroep niet meer komen. Zelf maakte ik het al mee dat een man mij zonder gêne probeerde te tongzoenen. Ik werd zelfs al eens door meegesleurd naar het toilet”, vertelt Bauwens. “Uiteraard moet er nog geflirt kunnen worden op de dansvloer, maar dan met instemming van beide partijen en niet ongevraagd. Bij de incidenten die ik meemaakte zat ik telkens in een vaste relatie.”

Vrouwelijke energie

Bauwens wil niet alle mannen over dezelfde kam scheren. “Natuurlijk maakt niet elke man zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag, maar als vrouw ga je wel, bewust of onbewust, rekening houden met het risico op handtastelijkheden. Bijvoorbeeld door bepaalde kledingstukken niet dragen omdat die te uitdagend zouden kunnen zijn.” Met het ‘Goddess’-feest wil Lana vrouwen van dat juk bevrijden. “Door een feest met enkel vrouwen te organiseren, denken we dat er een bepaalde energie zal ontstaan op de dansvloer. In elke vrouw schuilt er een godin. Op de party zal geen fotograaf aanwezig zijn. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn en niet het gevoel krijgt dat ze gekeurd worden. ‘Mogen we die avond dan dragen wat we willen?’, vroeg een vriendin me. Dat die vraag al gesteld werd vond ik al een teken aan de wand.”

Innerlijke Beyoncé

Ook voor de line-up van de Goddess Party geldt hetzelfde uitgangspunt: enkel vrouwen toegelaten. Charlotte Gesquière, Joke Braem, Lisa Jordens nemen op 21 februari de honneurs waar achter de draaitafels in de Milli Vanillie. “Ze zullen platen draaien waarop alle vrouwen hun ‘innerlijke Beyoncé’ volledig kunnen laten gaan”, lacht Bauwens.

Of er na de eerste ‘Goddess Party’ nog een vervolg komt? “Als het concept aanslaat, is dat zeker een optie en zouden we een viertal edities per jaar willen organiseren”, besluit Bauwens.

Voor meer informatie kan je surfen naar het Facebookevenement ‘Goddess Party’. Tickets zijn verkrijgbaar via deze link: https://goddess-party-gent.eventbrite.co.uk/.