Engelse les voor kindjes vanaf 5 jaar VANAF OKTOBER KUNNEN LESSEN GEVOLGD WORDEN IN DRIE SCHOLEN SABINE VAN DAMME

07 september 2018

02u39 1 Gent Vanaf oktober kunnen kinderen vanaf 5 jaar Engelse les volgen in drie scholen in regio Gent. De speelse lessen worden door Engelstaligen gegeven op woensdag en zaterdag. 'De Taalplaneet' is een privé-initiatief, opgestart door Nele Pype uit Gentbrugge.

Nele Pype is nogal begaan met taal. "Ik heb jarenlang ervaring in het hoger onderwijs, meerbepaald de lerarenopleiding, waar ik taallessen gaf. Uit onderzoek blijkt echter dat kinderen het meest taalgevoelig zijn tussen 0 en 7 jaar. In de rest van Europa zien we dat veel landen reeds Engels geven in het lager onderwijs, sommige zelfs al in de kleuterklas. In Vlaanderen doen wij dit pas in de middelbare school, en dat is een gemiste kans vind ik. In principe kunnen onze Vlaamse lagere scholen ook Engelse les organiseren. Maar een bevraging leert dat de onderwijzers zich daarvoor niet bekwaam voelen, of al teveel werk hebben. Initiatie Frans wordt dikwijls wel al gegeven."





Nele heeft het heft nu zelf in eigen handen genomen. Met De Taalplaneet wil ze Engelse lessen aanbieden op school, aan kinderen vanaf 5 jaar. "Ik heb enkele 'native speakers' geselecteerd, omdat mensen die Engels als moedertaal hebben het altijd beter spreken dan iemand die het aangeleerd heeft. Bovendien bieden we verschillende authentieke accenten aan, van Amerikaans tot Australisch. De tijd dat Brits Engels de norm was, is al lang voorbij."





Privé-initiatief

Al drie scholen tekenden in op het project. Het gaat om de Stedelijke basisschool Henri D'Haese in Gentbrugge, GO! BSMijlpaal in Drongen en College Pateres Jozefieten in Melle. "Dat is voldoende om te starten", vindt Nele. "Uiteraard zal de blootstelling aan de taal speels gebeuren. We organiseren geen grammaticalessen. De lessen worden voorlopig op woensdagmiddag en zaterdag gegeven, maar in de toekomst denk ik dat dit zal veranderen. Voorlopig is het een privé-initiatief, maar op langere termijn verwacht ik dat Engels standaard in de basisscholen gegeven zal worden, zodat alle kinderen vroeg met de Engelse taal in aanraking kunnen komen. Want de interesse bij kinderen om Engels te leren, is er echt wel. Ze horen dingen op tv of via computerspelletjes, maar ze begrijpen niet altijd alles."





Haar eigen kinderen Merel (nu 13) en Daan (11) waren als kleuter al proefkonijn. "Ik las Engelse prentboeken voor, en via de prentjes en de context leerden ze snel, zonder dat het schools werd", legt Nele uit.





"In de lessen, die in oktober starten, zal gezongen, geknutseld en gespeeld worden in het Engels. Thuis kunnen de kinderen dan online of offline via een game alle nieuwe woorden en zinsstructuren die ze in de Taalplaneet leren, verder inoefenen. Ook de liedjes die ze tijdens de les leren kennen en zingen, kunnen ze thuis opnieuw beluisteren."





Alle info, vragen en inschrijvingen via www.detaalplaneet.be