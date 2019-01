En weg is de eindejaarsfeer… Sabine Van Damme

14 januari 2019

13u41 0 Gent Nadat zondag de nieuwjaarsreceptie van de stad plaatsvond op het Emile Braunplein, verdwijnt nu ook de allerlaatste eindejaarsfeer uit de stad.

De enkele kersthuisjes die nog bleven staan na de Gentse Winterfeesten, werden zondag gebruikt als drankhuisjes. Je kon er gratis traktaties van de stad afhalen. Nu worden ook die huisjes nog weggehaald. Maar ook het Reuzenrad op de Korenmarkt was nog blijven staan voor de bezoekers van de nieuwjaarsreceptie. Vandaag wordt ook dat rad afgebroken, en dat gaat opmerkelijk snel. Als dat verdwenen is, verdwijnt het laatste spoor van eindejaar uit de stad, en kan de rust in de binnenstad terugkeren.