En weer veroordeeld voor verkrachting NA OPSCHORTING, NU 20 MAANDEN VOOR DJ URGENT.FM ALEXANDER HAEZEBROUCK

16 augustus 2018

02u36 1 Gent De 36-jarige radio-dj die in 2016 opschorting van straf kreeg voor de verkrachting van een vrouw in de radiostudio van Urgent.fm is dinsdag opnieuw veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw, dit keer in Kortrijk. Hij krijgt 20 maanden cel met enkel de voorhechtenis effectief en moet zich vijf jaar lang aan strenge voorwaarden houden.

Jonathan V. (36) uit Destelbergen is voor de tweede keer in twee jaar tijd veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw. Tijdens het weekend voor Kerstmis 2014 nodigde hij een kennis uit in de radiostudio van Urgent.fm en verkrachtte daar de vrouw tijdens een live-uitzending. Op 26 mei verkrachtte hij opnieuw een jonge vrouw, dit keer in Kortrijk.





Jonathan V. en het slachtoffer hadden elkaar leren kennen via de dating-app Tinder. Ze hadden seksueel contact. Op 26 mei vroeg Jonathan V. of hij bij haar mocht langskomen. Het slachtoffer zou daarin toegestemd hebben, maar duidelijk hebben gemaakt dat ze geen seks wou met hem. Jonathan V. kon zich bij zijn slachtoffer duidelijk niet bedwingen, ging over tot seks en penetreerde haar uiteindelijk. Het slachtoffer diende kort daarna klacht in bij de politie. Jonathan V. werd opgepakt en vloog achter de tralies.





Alcohol

De rechter in Kortrijk veroordeelde hem dinsdag tot 20 maanden gevangenisstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. Hij moet zich wel vijf jaar lang aan strenge voorwaarden houden. Zo mag hij geen druppel alcohol drinken en moet hij zich laten begeleiden om zijn impulsen te bedwingen en werken aan zijn empathisch vermogen. Jonathan V. bekende de feiten en is bereid zijn slachtoffer te vergoeden. "We zijn tevreden met het vonnis en tekenen geen hoger beroep aan", laat haar advocate Sarah Comer weten.





Ophef

In 2016 ontstond veel ophef nadat Jonathan V. de gunst van de opschorting kreeg voor de verkrachting in de studio van Urgent.fm. Dat wil zeggen dat de feiten bewezen zijn, maar dat de rechtbank hem geen straf oplegt. Minister van Justitie Koen Geens opperde de idee om rechters de mogelijkheid te ontnemen om in verkrachtingszaken de gunst van de opschorting uit te spreken. Maar het College van Hoven en Rechtbanken was van mening dat dit indruiste tegen het principe van de scheiding der machten. Ook in beroep kreeg de dj opschorting voor die zaak. Toen al werd door een gerechtspsychiater gesteld dat de man door drank en drugs zijn impulscontrole kwijt raakt en enkel nog maar denkt aan genot. Ook bij de feiten in Kortrijk had de dj gedronken.