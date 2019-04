En plots is Meulesteebos geen bos meer Erik De Troyer Sabine Van Damme

03 april 2019

17u05 9

Vandaag zijn de kerstbomen en andere aangeplante boompjes van het Meulesteebos in sneltempo verwijderd. Buurtbewoners uit de wijk Muide-Meulestede planten er al anderhalf jaar jonge boompjes in de hoop zo een groot woonproject tegen te houden. Ze eisen een groene buffer tussen de wijk en de haven in plaats van nog meer bebouwing.

De arbeiders moeten zeer snel te werk zijn gegaan. Binnen het uur na de eerste melding waren alle boompjes al verwijderd. Binnenkort begint op dat terrein het archeologisch onderzoek en daarvoor moet er op het terrein gegraven worden. Sinds deze morgen zijn er ook hekken gezet rondom het terrein. Ook daarover is de buurt misnoegd omdat er een een fiets- en wandelroute afgesloten werd.