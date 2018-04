En dan rijdt een onbemande wagen plots je terras op... 05 april 2018

02u52 0 Gent Een lege wagen is gisteren het terras van het bekende café Den Turk aan de Botermarkt binnengereden. De vrouwelijke chauffeur was vergeten de handrem op te trekken. Gewonden vielen er als bij wonder niet.

Het bizarre ongeval gebeurde gisteren rond 13.30 uur. De vrouw had haar wagen geparkeerd in de Hoogstraat. Door een vergetelheid was ze echter vergeten de handrem op te trekken. "Hierdoor begon hij plots te bollen en werd de wagen aangereden door een vrachtwagen. Door de klap kwam de auto op het terras van het café terecht", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.





Caféuitbater David De Cock schrok zich een bult. "Ik had verwacht dat er iemand uit de wagen zou stappen, maar dat gebeurde niet. Gelukkig zat er niemand op het terras, anders kon dit zware gevolgen gehad hebben." De schade aan het terras bleef beperkt tot een stukgereden stoel. De Fiat van de vergeetachtige bestuurster liep vooraan heel wat schade op en moest getakeld worden. Niet alleen café-uitbater David, maar ook de vrachtwagenchauffeur wist niet wat hem overkomen was. De nietsvermoedende Franstalige chauffeur was op weg richting Belfort. "Plots voelde ik een stevige klap. Die wagen was tegen mijn linker-achterkant gebotst. Het is mijn eerste ongeval in mijn carrière en meteen een met een spookwagen."





