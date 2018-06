En dan nu het echte Lam Gods RESTAURATEURS ONTHULLEN KLEINER DIER MET SPITSERE SNUIT ERIK DE TROYER SABINE VAN DAMME

13 juni 2018

02u28 0 Gent Terwijl jeugdschrijver Marc De Bel het beroemde retabel gebruikt als promo voor zijn nieuwste boek, is er ook écht nieuws over het Lam Gods. De restaurateurs van het werk van de gebroeders Van Eyck hebben nu het originele lam van het Lam Gods blootgelegd. Dinsdag wordt het wereldkundig gemaakt.

Het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck spreekt om meerdere redenen tot de verbeelding. Niet alleen is er het verhaal van de 'stoutmoedige diefte', waarbij 2 panelen van de triptiek ontvreemd werden in 1934. Eén van die panelen, de Rechtvaardige Rechters, is nog steeds vermist.





Minder zorgvuldig

Er was ook het mysterie van de vier oren van het lam. Op het centrale paneel van het kunstwerk, 'De Aanbidding van het Lam Gods', staat een lam op een altaar afgebeeld. Dat beest heeft 4 oren, zo werd in 1951 al ontdekt. Sinds een professioneel team van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) het paneel onder de scanner stak, is geweten dat exact 45% van het originele werk overschilderd is geweest. In de 16de en 17de eeuw gebeurde dat om het paneel er 'perfect' te laten uitzien. Elke barst in de verf werd 'gerestaureerd', maar dat gebeurde uiteraard niet zo zorgvuldig als dat vandaag gebeurt. Een onderzoeker haalde in 1951 een deel van de verf weg, en ontdekte zo dat er een ander lam onder het zichtbare zat. Sindsdien zijn de vier oren zichtbaar, en is geweten dat het originele lam van de gebroeders Van Eyck kleiner was dan hetgeen we vandaag kennen, en met een spitsere snuit.





Hoe het er exact uitzag, onthullen de restaurateurs, die zich al sinds 2012 met het werk bezighouden, volgende dinsdag. Vanaf woensdag zullen de panelen gedraaid worden, zodat ook het publiek dat de restauratie in het MSK komt bezichtigen, het originele lam zal zien.





Dat het resultaat spectaculair zal zijn, hoeft niet te verbazen. Toen de 8 buitenluiken na 4 jaar terugkeerden naar de Sint-Baafskathedraal, was het resultaat verbluffend. Tien restaurateurs hadden centimeter per centimer met een scalpel onder een microscoop vernis en vergeelde verf weggehaald. De kleurenpracht en diepgang van de orginele Van Ecyk bleek verbazingwekkend mooi. Van de buitenpanelen bleek 75% overschilderd te zijn. Aan het centrale paneel en de zijpanelen wordt nog steeds gewerkt. Oorspronkelijk had de gehele restauratie in 2019 klaar moeten zijn, maar die timing is al lang achterhaald. De hoop is er nog steeds om de tweede fase klaar te krijgen tegen 2020, het Van Ecyk-jaar. Met de derde fase zal dan pas in 2021 gestart worden. De kostprijs van de restauratie werd op 1,35 miljoen euro geschat, maar ligt nu al boven de 3 miljoen.