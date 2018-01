En dan is er nog Nederlander Willem I 02u52 3 Foto Wannes Nimmegeers Rik Van de Walle en Daniël Termont openen de Koning Willem I-kaai.

Willem I, Koning der Nederlanden en dus ook van onze contreien van 1815 tot 1830, heeft sinds afgelopen week een straatnaam in Gent. De Baudelokaai van aan de hoek met de Steendam werd officieel omgedoopt. "Meer dan terecht", volgens burgemeester Termont. "Aan hem danken we zowel onze universiteit als onze haven. Maar hij heeft nog veel meer gedaan in Gent. Hij zorgde bijvoorbeeld voor onderwijs voor kansarme kinderen." 200 jaar nadat hij de UGent oprichtte, krijgt hij eindelijk zijn straat. "We hebben geluk gehad. Er was sprake van die universiteit in Brugge op te richten. Dan was Gent een toeristisch dorp geweest en Brugge een universiteitsstad, in plaats van omgekeerd", knipoogt Termont. Willem I krijgt dit jaar trouwens ook een standbeeld in onze stad, geschonken door het comité 'Willem, bedankt'. Dat komt aan het Bisdomplein, zodra de werken aan de Reep daar klaar zijn. (VDS)