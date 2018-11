Emotioneel afscheid voor personeel, familie en klanten van pannenkoekenhuis Gwenola Didier Verbaere

24 november 2018

21u41 0 Gent Gwenola, het bekendste pannenkoekenhuis van Gent en omstreken, sloot zaterdag de deuren. Definitief is het nog niet. Zaakvoerder Lionel Laurier voert nog gesprekken met potentiële overnemers die ‘de ziel en eigenheid’ van de zaak willen voortzetten. Maar voor personeel, familie en klanten was zaterdag alvast een emotionele rollercoaster. Met wachttijden tot anderhalf uur voor een laatste Bretoense pannenkoek in de Volderstraat.

Gwenola, de pannenkoeken en boekweitkoekenzaak van de familie Rogiest, was een begrip en een legende in Gent. Ooit waren er zelfs drie vestigingen. Maar na de dood van bezielster Marie-Christine Rogiest wou noch haar echtgenoot Lionel Rogiest, noch haar kinderen of kleinkinderen de zaak verder zetten. Allen hebben ze een eigen leven, een drukke zaak of een job die hun opslorpt. En dus sloot de zaak in de Volderstraat zaterdag de deuren. De hele familie kwam helpen om de laatste dag in goeie banen te leiden.

“Met pijn in het hart sluiten we”, weet Lionel Laurier. De zaak bestond al sinds de jaren ’60 en was een begrip. Van heinde aan ver en generaties kwamen er pannenkoeken eten. “Als kind kwam ik hier met mijn mama eten. En sinds de geboorte van onze Kasper kom ik nu vaak met mijn gezin. Daarom wou ik vandaag een laatste pannenkoek komen eten. We hebben een uurtje moeten wachten maar dat was het waard”, vertelt Steven, partner van Monika en papa van Kasper.

Ook schepen Mathias De Clercq (Open Vld) kwam zaterdag nog een laatste keer langs met partijgenoot Christiaan Van Bignoot en VTM journalist Dirk Van den Bogaert. “Ik kwam hier reeds met de mama van mijn bomma en met mijn kinderen. De vijfde generatie. En heb gemengde gevoelens van droefheid en dankbaarheid. Want Gwenola is een begrip. Gent op zijn best waar iedereen welkom was en een huis van wantrouwen. Hier waren nog zekerheden en de zaak straalde altijd warmte uit. Gwenola zal altijd in de harten en geesten van de Gentenaars zitten”, aldus de kandidaat burgemeester.

Personeel was familie

Niet enkel de klanten werden er goed gesoigneerd. Ook het personeel werd er op handen gedragen en was lid van de grote Gwenola familie. “Marie-Christine vroeg me in de jaren ’70 om even in te springen toen ze zwanger was. Ik wou wel een beetje komen helpen en ben hier uiteindelijk tot mijn 75ste blijven werken”, lacht Monique Verpoest (82). Zij werd liefkozend tante Monique genoemd door de klanten. Ook Danielle (75) werkte vaak in de pannenkoekenzaak. “We waren in de fleur van ons leven. Het was hard werken maar we hebben hier zoveel mooie tijden beleefd”, zegt ze. “Ik begon hier als jobstudent en werk hier ondertussen 44 jaar”, zegt ook Josianne De Smet (58). “We gaan het ongelooflijk missen”.

Toekomst

Hoe het nu verder moet, weet voorlopig niemand. “Na het artikel in jullie krant kregen we ongelooflijk veel mails. Met pakkende verhalen, steun, dankwoorden. Maar ook een aantal voorstellen om de zaak over te nemen. Maar enkel als we de garanties krijgen dat de ziel en de eigenheid van Gwenola verder gezet worden, willen we praten”, weet Lionel. Ook enkele familieleden denken na om de zaak toch verder te zetten. Voorlopig is het koffiedik kijken.

Ziel begraven

“Gwenola was zoveel meer dan een pannenkoekenhuis. Het was een sociaal huis waar iedereen welkom was. Ongeacht rang of stand. Ons Marie Christine stond altijd klaar om te luisteren en te helpen”, weet zus Marleen Rogiest (49). Zelf stond ze sinds haar 14de in de zaak als jobstudente. “Het is een zeer emotionele dag dat we Gwenola nu sluiten. Iedereen in de familie heeft een eigen leven. Maar met het sluiten van de deuren, sluiten we ook de ziel van Christine een beetje. Het voelt alsof we haar nog een begraven”, slikt Marleen. “De afgelopen week was mooi en triest tegelijk. Honderden mensen kwamen nog langs. Trouwe klanten, vrienden. Het is een beetje zoals in de Nero stripverhalen met een grote wafelenbak op het einde. Alleen deden we het met pannenkoeken”, besluit broer Luc Rogiest.