Emotioneel afscheid van schepen Christophe Peeters na interne coup Sabine Van Damme

17 december 2018

21u00 0 Gent Het was de meest emotionele gemeenteraad ooit, op het Gentse stadhuis. Burgemeester Termont nam afscheid na 42 jaar in de raad, maar het was de compleet onverwachte exit van schepen Christophe Peeters die de gemoederen beroerde. Hij kreeg massaal applaus, en een medaille.

De verzamelde gemeenteraad zat klaar, toen Peeters als allerlaatste de zaal binnenkwam, netjes om 18.59 uur. Op de publieksbanken zaten zijn moeder en vrienden. Zodra ze Peeters zagen, applaudisseerden ze, en de hele gemeenteraad volgde hun voorbeeld. Peeters gaf aanvankelijk geen krimp, maar kreeg een brede grijns op zijn gezicht toen het applaus aanzwol én meer dan 2 minuten aanhield. Iedereen ging rechtstaan. Het moet zowat het meest ongemakkelijke moment ooit geweest zijn voor de raadsleden van Open Vld. Mathias De Clercq, die zich volledig onthoudt van commentaar vandaag, schuifelde ongemakkelijk over en weer, Sami Souguir tokkelde schijnbaar ongeïnteresseerd op zij smartphone, en ging uiteindelijk toch maar rechtstaan, als allerlaatste.

Peeters kreeg lof toegezwaaid van Daniël Termont, bij diens afscheidsspeech. Maar toen Paul Goossens (CD&V) gehuldigd werd, volgde het meest emotionele moment. Goossens ontving de medaille van Ridder in de Leopoldsorde, iets wat iedereen die 18 jaar zetelt in een gemeenteraad te beurt valt. “Er zijn mensen die dit veel meer verdienen dan ik”, sprak hij. “Ik denk maar aan verplegers en verpleegsters, de mensen van Ivago, de vele vrijwilligers die dit land recht houden. Maar vandaag schenk ik deze medaille aan iemand anders.” Waarna hij op schepen Peeters afstapte, en hem de medaille gaf. Peeters en Goossens kwamen altijd al goed overeen, en namen ooit samen deel aan de tv-quiz De Pappenheimers.

Peeters zelf nam het woord, omdat de begroting op tafel lag. Sinds 2002 heeft hij die onder zijn hoede, en hij boog een enorm tekort om naar een overschot, zonder zwaar te moeten saneren. Hij dankte daarvoor de burgemeesters Beke en Termont, die hem daarbij altijd geruggesteund hebben. Hij dankte ook de raadsleden, bij zijn laatste zitting als schepen. Over zijn eigen partij zei hij heel opvallend niks, net als over zijn onrechtvaardige exit. Of toch. “Ik dank ook mijn kabinetsmedewerkers die enkele dagen voor Kerst totaal onverwacht te horen hebben gekregen dat ze vanaf 3 januari geen werk meer hebben.” En ook: “Ik keer nu terug naar waar het echte hart van de democratie klopt, op de banken van de gemeenteraad, waar elk raadslid zou moeten starten.” Een verdoken sneer naar Mathias De Clercq, die meteen na zijn eerste verkiezing tot schepen gekatapulteerd werd.

Peeters liet dus expliciet verstaan dat hij wel degelijk zal zetelen als gemeenteraadslid, waar sommige Open-Vld-leden minstens hadden gehoopt dat hij volledig zou verdwijnen. Met zijn jarenlange ervaring en zijn massale dossierkennis wordt hij een zeer te duchten raadslid. Hij liet gisteren – al dan niet bewust – in het midden of hij als Open Vld-lid zou zetelen, dan wel als onafhankelijke.

