Elvira organiseert staptochten zonder smartphone 45-JARIGE GENTSE STELT 'GO CAMINO' VOOR OP STARTERSLABO JEFFREY DUJARDIN

02 juni 2018

02u51 0 Gent "Een pelgrimstocht is een levenstocht", zegt Elvira Rog (45) uit Gent, die haar bedrijf 'Go Camino' kwam voorstellen op het Starterslabo in Gentbrugge. 'Go Camino' biedt wandeltochten aan, waarbij deelnemers even afscheid nemen van hun smartphone.

De weg die de 45-jarige Elvira uit Gent aflegde om haar bedrijf te starten kan samengevat worden in één woord: spontaniteit. Enkele jaren geleden kreeg ze slecht nieuws bij haar toenmalige job in de bankierswereld. "Ik kreeg te horen dat ik werd ontslagen. Daarop kreeg ik begeleiding die bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener", zegt Elvira. "Dat was de eerste stap. Verder geraakte ik ook geïnspireerd door de film 'The Way'. De film gaat over een man die de wandelroute naar Compostella aflegt op zoek naar zijn overleden zoon. Toen ik dat zag, besliste ik om zelf de route af te wandelen."





Kerstkaart

In de herfst van 2015 besloot ze de wandeling te ondernemen. Dankzij deze belangrijke momenten kwam de beslissing om een bedrijf op te richten: 'Go Camino'. Voor Elvira één van de beste beslissingen uit haar leven. "De perfecte job voor mij. Toen mijn vader niet lang meer te leven had, schreef hij voor de allerlaatste keer een persoonlijke kerstkaart voor zijn kinderen. Voor mij schreef hij: Voor Elvira, altijd onderweg."





Het bedrijf organiseert vijf pelgrimstochten: vier vanuit Noord-Spanje en één vanuit Portugal, gecombineerd met een digitale detox. Voor Elvira blijft de Camino Santiago de meeste invloedrijke. "In de herfst van 2015, ben ik beginnen wandelen vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago de Compostella. Een tocht van meer dan 700 kilometer. Het heeft mijn leven veranderd. Ik vond een manier van leven, los van de dagelijkse ratrace, die mij de voldoening en verdieping schonk die ik zocht. Dat gevoel wil ik delen met anderen."





Geen smartphones

Met succes zo blijkt, want er zijn al veel wandelingen uitverkocht. "Er is een vraag naar het 'ontsnappen'. Rechters, bedrijfsleiders, van overal is er interesse. De wandeling samen met de digitale detox zorgt voor rust." Elvira vraagt bij de start van de wandeling alle simkaarten van de deelnemers. "In ruil krijgen ze een simpele Nokia-gsm, waarmee ze enkel kunnen bellen en sms-en. Zo laten ze even het leven vol e-mails en sociale media los", zegt Elvira. Omdat een tocht zoals de Camino Santiago ver weg lijkt, organiseert Elvira ook 'proeftochten' die vertrekken vanuit Gent. "Zo kunnen mensen eens proeven van een ééndaagse pelgrimstocht. We wandelen 22 kilometer, van de Sint-Jacobskerk tot de Markt van Gavere. Met enkele Spaanse tapas tussendoor en fijn gezelschap." De volgende proeftocht is gepland op 5 augustus. Alle info kan je terugvinden via www.go-camino.com of via de Facebookpagina Go Camino.