Elke duwt, Siegfried pal in midden VAN BOSSUYT HAKT NA DRIE WEKEN MOEILIJKSTE N-VA-KNOOP DOOR SABINE VAN DAMME

23 februari 2018

02u53 0 Gent Anneleen Van Bossuyt (38) lijkt meteen op haar strepen te staan als nieuwe lijsttrekker bij N-VA Gent. Amper 3 weken na haar aanstelling is ze er in geslaagd een knoop te ontwarren die de partij al bijna een jaar verlamde. Elke Sleurs krijgt de lijstduwersplaats, Siegfried Bracke krijgt plaats 27. "Nu kunnen we voluit voor de inhoud gaan", zegt Van Bossuyt.

Derde keer, goede keer, lijkt het voor N-VA. De derde lijsttrekker, Anneleen Van Bossuyt, heeft de knoop doorgehakt waar de partij al bijna een jaar mee worstelde. Elke Sleurs - de vorige lijsttrekker - zal nu de lijst duwen op de 53ste plaats. Siegfried Bracke - de lijsttrekker voor Sleurs - krijg plaats 27, pal in het midden dus.





Dat Van Bossuyt er al na 3 weken in slaagt om water en vuur te verzoenen in een mooi compromis, is veelbelovend. "Ik heb noch met Elke noch met Siegfried een persoonlijk probleem, en ook op professioneel vlak heb ik met beiden altijd goed samengewerkt", zegt ze. "Dat heeft misschien geholpen om constructieve gesprekken te voeren. Het is overigens Siegfried zelf die met plaats 27 op de proppen kwam. Dat is geen evidente plek, maar hij is bekend genoeg om op gelijk welke plaats zijn stemmen te halen. We hebben nu een mooi evenwicht, en er is geen onderlinge strijd meer. We kunnen dit nu achter ons laten. Zowel Sleurs als Bracke zullen zich inzetten voor de campagne en het Gentse project voor de volle 100% steunen. Nu kan het eindelijk weer over inhoud gaan."





Bracke verklaart zijn keuze simpel. "We moesten uit die impasse weg. De illusie werd gewekt dat Elke Sleurs en ikzelf niet meer door één deur kunnen. Dat klopt niet. We hadden alleen een discussie over de lijstduwersplaats. Ik heb overigens begin januari al aan Bart De Wever voorgesteld om in het midden te staan, en hij vond het een goed idee. Ik heb nu 26 mensen voor en 26 mensen achter mij. En ik zal ook vanop die plaats mijn stemmen wel halen. Bovendien heeft het aantal voorkeurstemmen op gemeentelijk niveau veel meer belang dan op federaal niveau. Dit heeft niks te maken met winnen of verliezen. Dit is een constructieve oplossing."





Elke Sleurs wenste gisteren niet te reageren. Het is evenwel duidelijk dat zij al heel wat offers heeft gebracht voor haar partij. Ze liet haar carrière als arts staan om zich 100% voor de politiek te kunnen inzetten. Dat werd beloond met een functie als staatssecretaris, maar die moest ze in 2017 dan weer opgeven om lijsttrekker in Gent te worden. Eind januari moest Sleurs dan ook haar plaats als lijsttrekker opgeven, omdat een interne twist met Bracke over de lijstduwerspositie niet opgelost raakte.





Nieuw bloed

Van Bossuyt doet ondertussen naarstig verder. "Ik voer gesprekken met mensen die eerder al op onze lijst stonden, maar ook met anderen. Nieuw bloed is altijd welkom."