Elke dag 1,5 uur op de schoolbus PROTEST VAN OUDERS AUTISTISCHE JONGEN HAALT NIETS UIT ERIK DE TROYER

03 september 2018

02u25 0 Gent Duizenden kinderen trekken vandaag naar een nieuwe middelbare school. Voor de 12-jarige zoon met autisme van Bart Van Durme en Isabel Wauters is dat extra pijnlijk. "Onze zoon wou op Sint-Gregorius blijven maar moet nu naar een school aan de andere kant van de stad. Protest hielp niet. Daardoor moet hij elke dag tot anderhalf uur op de bus zitten."

Het aanmeldingssysteem gaf wel in meer gezinnen een wrang gevoel. Maar door een aantal wissels is de ergste angel toch uit het systeem gehaald. Toch zijn er ouders die zich noodgedwongen moeten neerleggen bij de school die hen is toegewezen, hoe onpraktisch ook. Bart Van Durme en Isabel Wauters zitten in die situatie. Hun zoon zit op de basisschool van Sint-Gregorius in Gentbrugge. Zijn ouders hadden graag gezien dat hij de overstap maakte naar de secundaire afdeling van zijn huidige school.





"Het heeft een paar jaar geduurd vooraleer hij zijn draai vond op de school. Het begeleidend team vond ook dat Sint-Gregorius de enige optie voor hem was", zegt papa Bart. Toch moet de jongen vandaag naar Impuls in Oostakker.





Speciaal verhuisd

"Hij zal elke dag een uur tot anderhalf uur op de bus zitten. De scholen organiseren zelf hun vervoer en daar zullen we nu gebruik van maken", zegt Bart. "Impuls is een prima school, maar eigenlijk was een overstap naar een andere school geen optie voor hem. We hebben de toewijzing van de school nog proberen aan te vechten. We werden uitgenodigd op een commissie samen met de school, maar onze klacht werd zelfs niet gegrond verklaard", zegt het gezin dat speciaal voor de lagere school naar Gentbrugge was verhuisd.





Voorbereiding

"Er zat niets anders op dan ons bij de beslissing neer te leggen. We hebben geprobeerd om onze zoon ook voor te bereiden op die verandering. We hebben hem uitgelegd dat zelfs indien hij in Sint-Gregorius zou blijven, het nog steeds nieuwe mensen en nieuwe gebouwen zouden zijn. We zullen moeten zien hoe hij daar mee omgaat. We hebben sowieso de school al een paar keer kunnen bezoeken vooraf."





"We hebben wel geïnformeerd of er nog een kans was om de komende jaren een plek te krijgen op Sint-Gregorius, maar ook dat was zeer onwaarschijnlijk. We zijn nog steeds misnoegd over wat er gebeurd is, maar we moeten ons erbij neerleggen. We hopen dat bij de aanmeldingen voor volgend schooljaar dergelijke zaken niet meer kunnen. Zeker niet in het bijzonder onderwijs waar toch ook rekening zou moeten gehouden worden met de persoonlijke situatie van het kind."