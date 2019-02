Eline weet niets... is aankondiging voor De Mol Sabine Van Damme

15 februari 2019

10u34 0 Gent Nee het is geen afrekening van een boos ex-lief, en ook geen pesterij onder scholieren. De mysterieuze affiche met ‘Eline weet niets’ blijkt een aankondiging voor het nieuwe seizoen van De Mol.

De 8 vierkante meter grote affiche aan de Phoenixstraat valt in eerste instantie niet op omdat ze zo hoog hangt, aan de zijkant van een huis. Maar als je niks anders te doen hebt dan rondkijken omdat je in de file staat, zie je ze wél. Een zwarte affiche met daarop alleen ‘Eline weet niks’. Wie Eline dan is? Of wat ze zou moeten weten? Dat staat er allemaal niet bij.

Blijkt nu dat het bord alvast een smaakmakertje is voor het nieuwe seizoen van het populaire tv-programma De Mol. Editie 2019 speelt zich af in Vietnam, maar veel meer is er nog niet bekend, ook niet wanneer het programma juist op tv zal zijn.