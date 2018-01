Eli krijgt postuum medaille Opperdekenij 26 januari 2018

Opperdeken Eli De Rijck, die vorig jaar in april overleed, heeft gisteren postuum een medaille van erkentelijkheid gekregen op de statutaire vergadering van de Opperdekenij. Sinds jaar en dag wordt die in januari uitgereikt, aan Gentenaars die hun stad positief onder de aandacht brengen. Onder meer Barbara Sarafian kreeg er al één, Nic Baltahazar en zijn vrouw Lieve Blancquaert, burgemeesters Termont en Beke, en gisteren dus ook Eli De Rijck. Het was oud-burgemeester Frank Beke die een warm laudatio voorlas. Hij vond het jammer dat Eli er zelf niet meer was om zijn meer dan verdiende medaille in ontvangst te nemen. Echtgenote Lieve en dochters Tineke en Els deden dat in zijn plaats.





"Eli was geen Gentenaar van geboorte, maar hij was wel een echte Strop", zei Beke. "Koppig, tegendraads en een tikkeltje rebels. Hij was een plezante man, die geregeld grappen uithaalde, maar hij was ook plichtsbewust, streng en rechtvaardig. De nachten voor de Gentse Feesten sliep hij niet van de stress. Dat had ik ook. Alles is wel goed geregeld, maar je weet nooit wat er kan gebeuren." Opperdeken Gerard Mortier liet in zijn tijd 50 medailles maken, maar die zijn intussen allemaal op. Eli heeft er in zijn termijn als opperdeken 50 laten bijmaken. Eén daarvan is nu dus aan hem toegekend. (VDS)