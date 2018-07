Eli als de sjeik van de Gentse Feesten 04 juli 2018

Bezoek van een oliesjeik op de Gentse Feesten? Het lijkt zo, maar het is Eli De Rijck, jarenlang het boegbeeld van de Feesten op de Korenmarkt. Zijn plein lag opgebroken met hopen zand tot gevolg. "Net een woestijn", vond hij en hij sprak voor de start van de Feesten dierenpark Harry Malter aan om een kameel naar de Gentse Feesten te brengen. Zo maakte hij op een spectaculaire manier zijn intrede op het plein. Zelf was hij als sjeik verkleed, en de vrouwen van het plein droegen een boerka. Het was een stunt waar nog jaren over gepraat werd en maar één van de vele stunts van het Korenmarkt-icoon. Eli overleed in april 2017. Hij werd 81 jaar. (EDG)