Elf- en twaalfjarigen nemen Albert Heijn over VLAJO STUURT LEERLINGEN 'OP STAGE' OM EIGEN TALENTEN TE LATEN ONTDEKKEN SABINE VAN DAMME

08 juni 2018

02u45 0 Gent Bediend worden door een 11-jarige aan de kassa van Albert Heijn, het is eens iets anders. Gisteren gebeurde het nochtans. Vzw Vlajo vindt dat je niet vroeg genoeg kan starten met eigen talenten te ontdekken, en stuurde de derde graad van basisschool De Sterre-Spits op stage.

Meester Tom, die de 21 leerlingen van de derde graad (5de en 6de leerjaar) van Freinetschool de Sterre-Spits normaal onder zijn hoede heeft, was er niet bij gisteren. Maar de kinderen hebben hem niet gemist. Ze hadden de tijd van hun leven in supermarkt Albert Heijn onder de Ghelamco Arena. "Er is al wekenlang gewerkt rond talenten in de klas", zegt juf Karen, die de groep gisteren begeleidde. "Kinderen visten uit over welke talenten zij beschikten en bij welke job die zouden passen. Daarna mochten ze aangeven welke twee functies in een supermarkt ze liefst van al zouden vervullen, en schreven ze daar een echte sollicitatiebrief voor. Gisteren was het dan zover, en mochten ze hun droomjobs écht uitvoeren."





De kinderen trokken in de voormiddag naar de Albert Heijn onder de Ghelamco Arena. Donderdagvoormiddag is het minst drukke moment, en dus de ideale gelegenheid om nieuwe stagiaires aan het werk te zetten. "Ze mochten veel meer doen dan ik had verwacht, en ze waren dan ook echt enthousiast", lacht juf Karen. De kinderen mochten onder meer écht aan de kassa zitten, boodschappen scannen en geld ontvangen, aan het onthaal zitten en omroepen welke kassa open zou gaan, rekken aanvullen, karretjes naar binnen rijden, bloemen verkopen, de koffie-automaat voor de klanten bijvullen, kaas in blokken snijden en in plastiek verpakken, en zelfs broodjes uit de oven halen en in zakjes steken.





Ontdekken van kwaliteiten

Het is al het vierde jaar op rij dat Vlajo 'talentstages' voor kinderen organiseert in verschillende bedrijven. "Leerlingen krijgen zo de kans om in een onderneming rond te 'snuffelen' om later een betere studiekeuze te maken. Ze ontdekken hun ondernemende kwaliteiten in een niet-schoolse omgeving en proeven van wat 'leren op de werkvloer' precies inhoudt. De klemtoon ligt niet op het klaarstomen van kinderen voor de arbeidsmarkt, maar wel op het ontdekken van kwaliteiten en het maken van sterke positieve keuzes."





Tegen de middag werden de kinderen wat drukker en de rijen aan de kassa's ook langer. Dus was het tijd om terug te keren naar school. Maar niet voor alle ijverige stagiaires een diploma kregen uitgereikt. In de andere Albert Heijns, aan de Korenmarkt en in de Overpoortstraat, speelden zich overigens gelijkaardige taferelen af, met kinderen van andere scholen.