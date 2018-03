Elektrische installatie vat vuur 14 maart 2018

02u51 0

Op de Industrieweg in Wondelgem is gisteren rond 5 uur een brand uitgebroken in de elektrische installatie van een bedrijf. De installatie stond buiten in een halve scheepscontainer. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de installatie al hevig aan het branden. "De container stond in lichterlaaie", zegt woordvoerder van de brandweerzone Centrum Björn Bryon. "Het gebouw liep enkel rookschade op."





De brand werd geblust, maar de installatie kon niet meer gered worden. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in de zuivering van water via bacteriën, wilde niet dieper ingaan op de brand. "Gelukkig is het gebouw niet beschadigd", klinkt het. (WSG)