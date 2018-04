Elektriciteitskast brandt uit 11 april 2018

In de Johannes Schinckdreef in Drongen is gisterenmiddag brand uitgebroken in een elektriciteitskast in een garage. De brandweer had het vuur snel onder controle waardoor de garage behalve wat schroeiplekken geen schade opliep. In het huis is er lichte rookschade. Een bewoner die in het huis was, kon op tijd naar buiten gaan, net als de huiskat. Vermoedelijk ligt een kortsluiting aan de oorzaak van de brand. (WSG)