Electrabelgebouw heet nu De Stroom 21 juni 2018

In 2015 nam de stad haar intrek in het vroegere Electrabel-gebouw aan de Franklin Rooseveltlaan. Dat gebouw is nu herdoopt tot De Stroom, ook omdat het aan de Schelde ligt. Het grafisch bureau Toykyo heeft een mural ontworpen om de gevel herkenbaar te maken op de hele Zuid-site.