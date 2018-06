Eindelijk veilig fietsen over R4, Ringvaart en E40 BEWONERS LEEBEEKSTRAAT MINDER BLIJ MET OPENING PARKBOSBRUGGEN SABINE VAN DAMME

30 juni 2018

02u42 0 Gent Eindelijk mogen ze gebruikt worden, de lang verwachte Parkbosbruggen zijn open. 571 dagen werk en 5,3 miljoen euro heeft het gekost om de veilige fietsoversteek van De Pintelaan naar de Leebeekstraat en dan naar de Rijvisschestraat. De feestelijke opening gisteren lokte heel veel volk.

Naast de gouverneur en de Fietsersbond namen gisteren liefst vijf politiekers het woord, en er waren er nog veel meer aanwezig. Zouden er binnenkort verkiezingen zijn?





"De eerste brug, van De Pintelaan over de R4 en de Ringvaart, is naar mijn overleden voorganger genoemd", zei de gouverneur. "André Denys was een symbolische bruggenbouwer én een echte fietser. Hij was het die het Parkbos op de kaart heeft gezet. Hij heeft deze André Denys-brug meer dan verdiend."





De tweede brug kreeg de naam van Zoé De Potter Borluut. "Zij werd bijna 200 jaar geleden geboren, en stierf al op 38 jaar", vertelt Hilde Claeys, burgemeester van De Pinte. "Ze woonde in het kasteel Scheldevelde en heeft voor haar dood bijna haar hele domein weggeschonken aan het rusthuis. Dat domein is nu een deel van het Parkbos, en via de bruggen kan je er nu ook uit Gent veilig naartoe."





De Zoé Borluutbrug over de E40 heeft aan de kant van de Rijvisschestraat een rechte aanloophelling en landt in de Leebeekstraat via een spiraalhelling van 127 meter. De André Denysbrug heeft twee rechte aanloophellingen en vertrekt in de Leebeekstraat. De brug landt in de De Pintelaan in de berm naast Instituut Bert Carlier. Ter hoogte van de landing werd de oversteekplaats opnieuw ingericht. De fietsbrug is langs beide zijden verbonden met het fietspad langs de R4.





Niet iedereen blij

Toch is niet iedereen blij met de brug. De bewoners van de Leebeekstraat woonden tot twee jaar terug in een rustige, doodlopende straat zonder verkeer. Vooral de mensen waar de bruggen landen, kunnen niet lachen met de verniewing. Zij vinden de bruggen geldverspilling, zo blijkt uit spandoeken, omdat ze vinden dat het fietspad op de Oudenaardseseenweg veilig genoeg is. Bovendien klagen de bewoners ook over hun privacy. Vooral op de plek waar de spiraalhelling neerkomt, kijk je inderdaad recht in de tuin en living van de bewoners. Eén huis verloor zelfs een stuk tuin, waardoor de spiraalhelling nu op enkele meters van het zwembad in hun tuin staat.





Fietstelpaal

Tussen de Rijvisschestraat en de Zoé Borluutbrug is overigens nog een fraai stukje fietspad aangelegd, met in de berm enkele dwarsliggers en een impressie van een wagon en een picknickplek. Daarmee wordt verwezen naar de vroegere spoorweg die daar liep.





Vlak voor de André Denysbrug staat nog een fietstelpaal. Zo zal snel duidelijk worden of en hoeveel de bruggen gebruikt worden.