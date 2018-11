Eindelijk! Stadsbestuur met 4 partijen, Mathias De Clercq burgemeester Al meteen 14 actiepunten, maar nog geen heikele knopen doorgehakt Sabine Van Damme & Erik De Troyer

30 november 2018

19u42 0 Gent Net geen 7 weken na de verkiezingen heeft Gent eindelijk een nieuw stadsbestuur. Het is een monstercoalitie met Open Vld, Groen, sp.a en CD&V, met Mathias De Clercq als burgemeester. CD&V krijgt 1 schepen, Open Vld 2. Groen krijgt er 4,5, rood 2,5. Dat wil zeggen dat de socialisten starten met 3 schepenen, en er na 3 jaar eentje inruilen voor een groene schepen. Er zijn al 14 actiepunten voor het nieuw bestuur. De belastingen gaan niet omhoog, het aantal evenementen in de binnenstad moet omlaag, maar heikele knopen zoals hoofddoeken en knips zijn nog niet doorgehakt.

Mathias De Clercq heeft zijn grote droom waargemaakt, hij wordt burgemeester. “Het onrecht dat mijn bompa is aangedaan, wordt nu rechtgezet, Gent krijgt eindelijk een liberale burgemeester”, riep hij op 14 oktober al. Gisteren was het eindelijk zo ver. De nota van Filip Watteeuw is het raamwerk voor wat nu in stelling staat en nog verfijnd moet worden. “We hebben elkaar inhoudelijk gevonden, met 4 partijen, en we willen samen van Gent nog een wijzere stad maken dan ze al is.”

Bevoegdheden

Wie welke bevoegdheid krijgt, is nog niet helemaal duidelijk. De bevoegdheden zijn wel verdeeld over de partijen. Mathias De Clercq word dus burgemeester. Economie, ondernemen, handel, sport en haven gaan naar Sofie Bracke, stadsontwikkeling, ruimtelijke planning en cultuur gaat naar Christophe Peeters. Groen krijgt mobiliteit openbare werken archtictuur stedenbouw (vermoedelijk allemaal Watteeuw), onderwijs, opvoeding en jeugd (Decruynaere) en werk, milieu, energie, klimaat en wonen (Tine Heyse?), personeel en toerisme (nog onbeslist). Feesten en Facility Management gaan 3 jaar naar een rode schepen, en daarna naar een groene. De socialisten krijgen de OCMW-voorzitter, welzijn en financiën (Rudy Coddens), openbaar groen, beleidsparticipatie, cocreatie en buurtwerk. Vermoedelijk worden daar Resul Tampaz en Astrid De Bruycker schepen. Wie van die twee na 3 jaar moet wijken moet nog worden uitgevochten. Met Mieke Van Hecke levert de CD&V de schepen van burgerzaken en protocol. De voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraad worden ook gedeelde posten, de eerste drie jaar ingevuld door Groen, de volgende drie jaar door Open Vld.

Bestuursakkoord

Opmerkelijk is dat er ook al een planning is opgemaakt met 14 ‘werven’, een raamwerk voor een toekomstig bestuursakkoord. “In grote lijnen gaan we verder met het lopende project, maar de lat wordt een stuk hoger gelegd”, zegt Rudy Coddens. Opvallend daarbij zijn 90 miljoen euro voor wonen, waarbij ook gezocht wordt naar externe middelen. Qua mobiliteit blijft leefbaarheid en bereikbaarheid voorop staan, ook bij het invoeren van verkeersplannen voor de woonkernen van de deelgemeenten. Er wordt gepleit voor een eigen openbaar vervoer, en de NMBS moet meer investeren in Gent. De ondertunneling van de Dampoort, de Verapazbrug en de Meulestedebrug moeten er nu echt komen. De capaciteit van het onderwijs en van de kinderopvang moet omhoog. De multiculturaliteit van op straat moet weerspiegeld worden bij de stadsdiensten en de politie. Er moeten ook meer flikken komen, die heel wijkgericht gaan werken. Om de leefkwaliteit van de binnenstad te verhogen moet het aantal evenementen omlaag. Zo worden de Winterfeesten een week korter. “We kiezen kwaliteit boven kwantiteit”, klinkt het. De camera’s die er al hangen zullen ook ingezet worden bij de misdaadbestrijding.

Gent Heikel

Opvallend is dat vakkundig om de heikele thema’s werd heen gefietst. Geen woord over thuistaal of hoofddoeken op school, geen woord over de knips Rabot en Bargiebrug. “We bouwen aan een ambitieus en evenwichtig toekomstgericht project voor Gent”, klinkt het. “We gaan ons als team, met 4 partijen, inzetten om de stad vooruit te stuwen. We gaan samen, ook met de oppositie, de hand reiken naar andere overheden om te lobbyen voor onze stad. We willen een nieuwe bestuursstijl, met actieve openbaarheid, klantvriendelijkheid, maatwerk en betrokkenheid van de burger.”

Er werd geglunderd aan de tafel gisteren, ook al kwam de ‘outing’ er een dag vroeger dan gepland. Hoe dat zal lopen, een bestuur met vier partijen, valt af te wachten. Met een coalitie van blauw, rood, groen en oranje, wordt het immers moeilijk om over elk punt een akkoord te bereiken. Maar zowel ‘burgemeester Mathias’ als eerste schepen Watteeuw zeggen de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. “Wij gaan 6 jaar keihard werken voor deze stad”, beloven ze.