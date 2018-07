Eindelijk ook met rolstoel tot op pontons van Polé Polé Gentse Feesten | STAD MAAKT WERK VAN BEREIKBAARHEID VOOR MENSEN MET BEPERKING ERIK DE TROYER

13 juli 2018

02u49 0 Gent Naar de Gentse Feesten komen met een rolstoel wordt dit jaar iets makkelijker. De stad doet extra inspanningen om drempels, steile hellingen en onbereikbare plaatsen weg te werken. Voor het eerst zal men ook met de rolstoel tot op de pontons van Polé Polé geraken.

"Er zijn weinig festiviteiten waar meer aandacht gaat naar de bereikbaarheid dan de Gentse Feesten", zegt schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (sp.a). "We zijn de enige stad met een eigen toegankelijkheidsambtenaar en we doen al jaren inspanningen om horeca- en andere panden teoegankelijk te maken voor iedereen. Op het Gentse Feestenplan zorgen we ervoor dat alle voorzieningen voor rolstoelgebruikers duidelijk aangegeven zijn", zegt hij.





"De Gentse Feesten evolueren elk jaar. Het ene jaar staat een tent ergens anders dan het jaar tevoren en dat maakt het lastig om alles op voorhand te screenen", zegt toegankelijkheidsambtenaar Bart Vermandere.





Ponton Polé Polé bereikbaar

"We bekijken wel de inplantingsplannen en sturen dan al bij, maar veel moet toch komen van controles. Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers is niet de eerste zorg voor de pleinorganisatoren, maar ze zijn wel heel meegaand. Als ze mij zien afkomen, weten ze meteen hoe laat het is", lacht Bart. "Ik zal de komende dagen nog langs gaan op de pleinen om kleine problemen op te lossen, maar ik verwacht ook dat bezoekers met een beperking opmerkingen maken, dat mag zowel positief als negatief zijn. Alleen zo weten we wat er beter kan."





De voornaamste aanpassing is er één op Polé Polé dit jaar. "De voorbije jaren was het onmogelijk om met een rolstoel tot op de pontons te raken. Men kon enkel op die pontons raken via trappen. In samenspraak met de brandweer hebben we gevraagd aan Polé Polé om toch een helling te voorzien en dat hebben ze meteen ter harte genomen."





"We kregen vorig jaar ook opmerkingen over onze kabelgoten. Die moeten er liggen omdat vrachtwagens soms door de feesten moeten en die kunnen de kabels beschadigen. Een aantal mensen met een klassieke rolstoel raakten niet door de kabelgoten of reden zich er op vast. Daarom hebben we alle soorten kabelgoten vergeleken en hebben we nu exemplaren die lager zijn en met minder helling", zegt Bart. "Sommige problemen lossen zichzelf op. Vorig jaar waren alle bars van de Vlasmarkt bijvoorbeeld enkel bereikbaar via een drempel. Dit jaar staan ze op straathoogte. Meteen een hele verbetering."





Toiletten aangepakt

Ook qua toiletten is er een aanpassing. "De voorbije jaren was er een rolstoeltoilet bij het Rode Kruis aan het Belfort. Maar heel wat gebruikers vonden dat niet aangenaam. Ze vroegen om een toilet bij de rest van de toiletten, waar ze vergezeld konden worden door een begeleider. Daar hebben we dan ook voor gezorgd." De stad organiseert dit jaar ook tal van evenementen speciaal voor wie een beperking heeft. "Elke dag hebben we wel iets voorzien. Bijvoorbeeld rondvaarten met een ringleiding voor slechthorenden en een gebarentolk voor doven. Al die voorstellingen zijn inmiddels volledig volzet."





Wie tijdens de Gentse Feesten toch nog met onoverbrugbare problemen of kleine ergernissen geconfronteerd wordt, kan die kwijt op het mailadres toegankelijkheid@stad.gent. Alle meldingen worden dagelijks besproken. Wat meteen verholpen kan worden, wordt aangepakt. Andere problemen worden meegenomen voor de Gentse Feesten van 2019.