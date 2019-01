Eindelijk ook buitenlanders beboet als ze door knip rijden Akkoorden met Nederland, Frankrijk, Duitsland en Verenigd Koninkrijk Sabine Van Damme

28 januari 2019

19u30 0 Gent Gent kan eindelijk ook buitenlanders beboeten die door de knips of in het autovrije gebied rijden. Tot nu konden hun adresgegevens niet worden opgevraagd. Het gaat om 12.500 overtreders per jaar, vooral uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Nu zijn er akkoorden en worden overtreders uit die vier landen sinds 1 januari wél beboet.

Dat chauffeurs met buitenlandse nummerplaten straffeloos door de knips en in het autovrij gebied konden rijden, was voor vele Gentenaars een doorn in het oog. “Het is een schending van het gelijkheidsbeginsel”, wierp Veli Yüksel van CD&V al meermaals op. “Het is niet eerlijk, en de stad loopt er ook nog inkomsten door mis. Jaarlijks rijden 50.000 voertuigen zonder vergunning over een knip. Een kwart daarvan zijn buitenlanders.”

Ook mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) ergerde zich al langer aan de straffeloosheid van de buitenlanders. “En niet enkel zij die over de knips rijden, ook zij die in ons autovrij gebied, in het historisch centrum rondrijden. Zowel de knips als het autovrij gebied worden bewaakt door ANPR-camera’s, die automatisch de nummerplaten van voorbijrijdende voertuigen scannen. Wie geen vergunning heeft, krijgt dan automatisch een GAS-boete thuis gestuurd. Alleen was het administratief niet mogelijk om ook de adressen van buitenlanders op te vragen.”

92 procent

Maar Watteeuw heeft goed nieuws. “Sinds 1 januari kan het wel, althans voor vier landen. Overtreders uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk worden voortaan wel beboet. Het gaat nog maar over vier landen, maar net die vier nationaliteiten vormen samen 92% van de buitenlandse overtreders. Voor Nederland en Frankrijk kunnen we de boetes nu snel verzenden dankzij de bilaterale akkoorden, voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is de procedure iets omslachtiger, maar het kan en het gebeurt dus ook.”

Wie ongeoorloofd voorbij een slimme camera rijdt, krijgt een GAS-boete van 58 euro. Als 12.500 boetes per jaar niet konden geïnd worden omdat ze aan buitenlandse nummerplaten werden toegekend, liep de stad dus jaarlijks 725.000 euro mis. Dat geld zal nu dus wél grotendeels geïnd kunnen worden.