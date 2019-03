Eindelijk... in Gent worden nu ook buitenlanders beboet voor ‘kniprijden’: eerste 583 boetes verstuurd Erik De Troyer

08 maart 2019

17u01 0 Gent Gent heeft voor het eerst knipboetes verstuurd naar buitenlandse chauffeurs voor het rijden in de voetgangerszone zonder vergunning. Het gaat om 583 automobilisten uit Nederland, Duitsland,Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Tot voor kort kon de stad niet aan de identiteitsgegevens raken van die chauffeurs. Opmerkelijk: steeds minder chauffeurs worden betrapt door de knipcamera’s.

Om een buitenlandse chauffeur een boete van 58 euro te geven moest het mobiliteitsbedrijf de gegevens van de nummerplaten kunnen opvragen en dat blijkt al jaren onmogelijk. Het was lang wachten op bilaterale akkoorden tussen onze regering en die van de buurlanden. Die akkoorden zijn er nu. Voor de maand januari heeft de stad alvast 583 boetes verstuurd naar het buitenland, goed voor zo’n 32.000 euro. Van alle buitenlandse nummerplaten zijn er meer dan 90 percent afkomstig uit onze buurlanden. De meeste boetes gingen dan ook naar Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Opvallend intussen is dat steeds minder automobilisten zonder vergunning door de knips rijden. “Maanden zijn moeilijk te vergelijken. Er kunnen pieken in het aantal boetes zijn, afhankelijk van de administratie. Maar als we het driemaandelijks gemiddelde nemen, dan zien we een duidelijke dalende trend”, zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Zo reden in januari van 2018 nog gemiddeld 14.198 mensen zonder vergunning door een knip. In januari van dit jaar zakte dit cijfer naar 8.417. Dat is toch een aanzienlijke daling.”

Zo lijkt het circulatieplan bijna twee jaar na de invoering toch stilaan in de hoofden van heel wat chauffeurs te zitten.

Nu rijdt hooguit om de twee uur nog een wagen zonder vergunning door een knip. Na bijna twee jaar lijkt het circulatieplan toch stilaan in de hoofden van heel wat chauffeurs te zitten Schepen Filip Watteeuw (Groen)

“Tienduizend boetes, dat lijkt natuurlijk nog altijd enorm veel. Maar een maand heeft 30 dagen en er zijn meer dan 30 knips. Dat wil zeggen dat er hooguit om de 2 uur nog eens een wagen door zo’n knip rijdt zonder een vergunning. Dat lijkt dan meteen een pak minder. Ik hoop natuurlijk dat er op een dag geen enkele boete meer zal nodig zijn. Dat meen ik echt”, stelt Watteeuw.

Geen duidelijkere signalisatie

Opmerkelijk: voorlopig lijkt de stad geen plannen meer te hebben om duidelijker signalisatie aan te brengen aan de knips. Die van de Ottogracht en aan het oude justitiepaleis op het Koophandelsplein blijken nog steeds het meest problematisch. “De signalisatie klopt er en we mogen toch verwachten dat elke chauffeur een verbodsbord herkent, maar er blijven altijd chauffeurs die het er op willen wagen. We merken ook dat gps-toestellen nog steeds een grote autoriteit hebben voor wie achter het stuur zit. Als men een verbodsbord ziet, maar de gps wijst de weg door een knip, dan lijkt men nog steeds geneigd om eerder die gps te volgen.”