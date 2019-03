Eindelijk een toekomst voor kasteel Borluut (al is het nog jaren wachten op actie) Sabine Van Damme

25 maart 2019

14u36 0 Gent Er worden toekomstplannen gemaakt voor kasteel Borluut in Sint-Denijs-Westrem. Dat gebouw en het omliggende park – allebei beschermd – zijn dringend aan restauratie én een nieuwe invulling toe. De buurt krijgt inspraak. Behalve instandhoudingswerken aan de daktoren zal het wel nog jaren wachten zijn op échte restauratiewerken.

De stad heeft architectenbureau ARCH & TECO Architecture & Planning van Sébastien Cools aangesteld voor de opmaak van een ‘participatief masterplan’, de uitwerking van een beheersplan en het ontwerpen van gefaseerde restauratiewerken voor het kasteeldomein Borluut. Dat participatief masterplan moet duidelijk maken wat de mogelijkheden maar ook de beperkingen zijn van het beschermde gebouw, en welke herbestemming het eventueel kan krijgen. “De herbestemming van Kasteel Borluut willen we samen met de gebruikers bekijken”, zegt schepen Annelies Storms. “We moeten ok bekijken hoe het zit met mobiliteit, stabiliteit, brandveiligheid en toegankelijkheid.’

Arch & Teco moet moet ook een beheersplan opmaken, compleet met een draaiboek voor de restauratie en onderhoudswerken. Ook voor het omliggende park, dat deel uitmaakt van de Rosdambeekvallei, moet een beheersplan worden gemaakt. Qua restauratiewerken moet bekeken worden wat kan en mag, de erfgoedwaarden én het klimaatbeleid van de stad indachtig. Er moet dus gekeken worden naar duurzame en energiebesparende ingrepen.

Wie denkt dat het kasteel binnenkort weer zal staan glimmen in de zon, heeft het fout. Nog dit jaar staan instandhoudingswerken aan de daktoren gepland, maar dat is het dan ook. Er wordt een restauratiedossier opgemaakt voor het dak- en buitenschrijnwerk, geraamd op 1,5 miljoen euro (!). Alle andere delen van de restauratie worden uitgevoerd met een erfgoedpremie, en daarop is het sowieso enkele jaren wachten.