Eindelijk duidelijke borden voor wandelstraten 13 februari 2018

De borden die aanduiden dat er tussen 11 en 18 uur niet gefietst mag worden in de Gentse 'wandelstraten' zijn eindelijk vervangen door duidelijke exemplaren. Waar je vroeger - bij wijze van spreken - een half boek moest lezen om te weten dat je als fietser moest afstappen, staat er nu heel duidelijk een afbeelding van een fiets met een rood kruis door. Als fietser kan je nu dus in één oogopslag zien dat je daar niet door mag. En wie zich vragen stelt over het hoe en waarom, kan de uitleg op de borden lezen. De stad countert met deze ingreep de kritiek dat het hele circulatieplan alleen maar draait om boetes innen. Op sommige plaatsen kan de signalisatie inderdaad beter, en vooral duidelijker. Maar bij de wandelstraten is dat euvel van de baan. (VDS)