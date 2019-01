Einde van een tijdperk: Petit Zsa-Zsa sluit Weer een Gents icoon verdwijnt, e-commerce is schuldige Sabine Van Damme

07 januari 2019

18u01 0 Gent Het leuke winkeltje Petit Zsa-Zsa in de Serpentstraat stop ermee. Eind deze maand sluit de winkel definitief de deuren, drie jaar nadat de Zsa-Zsa Rouge ook al sloot. “Het is gewoon niet meer houdbaar”, zegt Inge Vandenbussche met veel spijt. “Iedereen koopt online, ik zie voorlopig geen toekomst meer in retail.”

Petit Zsa-Zsa is een begrip in Gent. Het is een gezellig boetiekje vol leuke en kleurrijke kinderspullen en –kledij. Winkeluitbaatster Inge Vandenbussche is ook altijd behulpzaam en vrolijk. En toch verdwijnt Petit Zsa-Zsa eind deze maand. Omdat het gewoon niet meer rendabel is.

“Twintig jaar geleden ben ik gestart met Zsa-Zsa Rouge, hier schuin tegenover, ook in de Serpentstraat”, vertelt Inge. “Het was een gelijkaardige winkel, maar niet op kinderen gericht. Het waren leuke gadgets en accessoires, cadeautjes, kleurrijke tassen, gewoon leuke spullen dus. Drie jaar later kwam Petit Zsa-Zsa er dan bij. Lange tijd ging dat goed, maar drie jaar terug heb ik Zsa-Zsa Rouge moeten sluiten. En nu komt er dus ook een einde aan Petit Zsa-Zsa. Het is gewoon niet meer rendabel.”

Volgens Inge is de e-commerce de boosdoener. Mensen tikken alles wat ze willen in op internet, en zoeken daar de goedkoopste prijzen. Maar tegen pakweg een Bol.com kan ik niet concurreren. Heel jammer is dat. Door al dat internet-shoppen zie ik eerlijk gezegd geen toekomst meer voor retail in grote steden. Diensten uiteraard wel nog, en niche-producten ook. Of zaken die dingen combineren, een koffiehuis met meubelverkoop of zo. Maar voor de gewone kleine handelaar wordt het wel erg moeilijk. Ik ben ervan overtuigd dat dat op termijn nog zal veranderen, als iedereen de gevolgen van dat online shoppen begint te zien. Als de leuke zaakjes verdwijnen en elke stad er hetzelfde gaat uitzien qua winkels.”

Petit Zsa-Zsa houdt nu de hele maand uitverkoop, met mooie kortingen. Eind deze maand gaat de deur definitief dicht. Wat er in de plaats komt weet Inge niet, wat ze zelf gaat doen ook niet. “Ik ben aan het solliciteren. Ik ga voor het eerst in mijn leven in dienstverband werken, en een loonbrief krijgen. Al sluit ik niet uit ooit terug een winkeltje te beginnen. Ik heb dit heel graag gedaan, ik zou het heel graag nog 20 jaar doen. Maar het moet wel haalbaar zijn natuurlijk.”