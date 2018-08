Eind september eindelijk water door de Reep KAAIMUREN GESTABILISEERD, NU ENKEL NOG GRAVEN SABINE VAN DAMME

08 augustus 2018

02u49 0 Gent Nog voor de verkiezingen gaat het écht gebeuren, er zal opnieuw water door de Reep vloeien. Leie en Schelde zullen elkaar terug vinden ter hoogte van Portus Ganda. Tenminste, als de 6 jaar oude Scaldissluis werkt, want die is nog nooit getest. Het is een werk van heel lange adem geweest, maar het einde is nu echt in zicht.

Het bouwverlof is achter de rug en nu kan er écht doorgewerkt worden aan de Reep. Eindelijk. Alle mogelijke hindernissen - en dat waren er veel - zijn genomen. Er rest alleen nog het uitgraven van de waterloop die in 1960 werd gedempt, om er parking van de maken. Al sinds de jaren 90 wordt er gesproken over het opnieuw open leggen van de Reep, en de waterloop in ere te herstellen. Toen de eerste concrete plannen op tafel lagen, werd 2009 geprikt als jaar waarin er opnieuw water door de Reep zou stromen. Het zal net geen 10 jaar later zijn.





"Nu het bouwverlof achter de rug is, zitten we echt in de laatste rechte lijn naar de finish", zegt Claudia van Vooren van De Vlaamse Waterweg. "Eind september of begin oktober is het totaalplaatje af. Dan gaat het ook over de wegenis, de leuningen die geplaatst zullen zijn, alles dus. En tegen die tijd zal er dus ook opnieuw water door de Reep stromen. Toch rest dan nog één cruciaal gegeven. De Scaldissluis zal moeten getest worden. Die is klaar sinds 2012 en werkt, maar ze heeft nog nooit écht in het water gestaan, met de hoogte en de waterdruk die voorzien zijn. Pas als die sluis doet wat ze moet doen, zal je weer helemaal rond het centrum kunnen varen."





Het is dus niet dat er nooit gewerkt is. De Scaldussluis tussen de Oude Beestenmarkt en de Belgacomtoren ligt er al sinds 2012, de brug over de toekomstige Reep in de Sint-Jacobsnieuwstraat zelfs al sinds 2007.





Kaaimuren

De oude kaaimuren aan de Reep zelf waren de grootste spelbrekers. Niemand kon vooraf inschatten in welke staat die muren verkeerden, nadat ze meer dan 50 jaar onder de grond bedolven zaten. Die staat was niet goed, zo bleek al snel. De stabiliteit was niet wat gehoopt was, maar de oude kaaimuren moesten wel behouden en hersteld worden. Dat zou makkelijk zijn geweest door damplaten in de grond te steken, maar dat kon niet omdat dat te veel trillingen zou veroorzaken, wat te risicovol was voor alle oude gevels vlakbij. Dus werd het zoeken en rekenen, graven en herberekenen. En dat heeft heel veel tijd gekost.





Behalve tijd heeft het hele project ook een pak geld gekost, bijna 10 miljoen euro. De Scaldissluis kostte 3.475.000 euro. De Nieuwbrug (tussen de Sint-jacobsnieuwstraat en de Keizer Karelstraat) en de Wijdenaardbrug (tussen Sint-Bavo en het Bisdomplein) kostten samen 1,5 miljoen euro. De Bavobrug (de fietsersbrug aan de achterzijde van de Van Eyck) was goed voor 410.000 euro. Voor de huidige werken, inclusief het uitgraven, wordt nog eens 3,4 miljoen euro neergeteld. De Vlaamse Waterweg, de Stad Gent en Farys delen de kosten van het project.