Eind jaren '80: meer tent dan podium Gentse Feesten 05 juli 2018

Noem een plek op de Korenmarkt en ooit heeft er wel eens een podium gestaan. Voor Post Plaza, voor de Sint-Niklaaskerk, voor de oude Sarma en zelfs een jaar op de luifel van de Sarma.





Dit beeld is vermoedelijk van eind de jaren '80. De podia waren toen nog een pak kleinschaliger en alles had nog wat meer de sfeer van een buurtfeest dan van een festival zoals we dat nu kennen.





Nog een paar verdwenen handelszaken op de foto: tea-room Monopol (nu de Wasbar), café 'Hello There' (nu de Vaudeville).





Ook opvallend: de vele bomen op de Korenmarkt. Die werden naar aanleiding van de Kobra-werken weggehaald en na luid protest van vele Gentenaars toch terug aangeplant.





