Eigenaar afbrokkelend pand eerder veroordeeld voor huisjesmelkerij 26 mei 2018

02u57 0

De eigenaar van het pand aan het Gravensteen waar woensdag stukken pleisterwerk naar beneden vielen, is in februari nog veroordeeld voor huisjesmelkerij. Hij beweert dat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de gevel bij de huurder ligt.





Oogarts Jozef Van De Velde (88) is eigenaar van meerdere panden in de Geldmunt. In september 2014 kreeg een Indische vrouw een halve baksteen op haar hoofd die van het herenhuis op nummer 16 viel. Woensdag werd gelukkig niemand geraakt door de stukken pleisterwerk die van huisnummer 4 vielen. In beide gevallen probeert Van De Velde de schuld van zich af te schuiven. "In het huurcontract staat dat de huurder moet instaan voor het onderhoud van het pand", zegt hij.





De verhuurder werd in februari al veroordeeld tot een geldboete van 60.000 euro voor huisjesmelkerij. Hij verhuurde flats, waaronder het pand waar woensdag pleisterwerk viel, in erbarmelijke staat aan "de zwakste personen van de maatschappij", aldus de rechter. (WSG)