Eigen mening? Plaats dan maar kogelvrij glas

13 februari 2018

03u00 0 Gent Een 87-jarige man die al jaren het mikpunt is van geweld, werd plots zelf aangeklaagd voor het 'uitlokken van geweld' en het 'aanzetten tot racisme'. Het parket seponeert de zaak, maar de bedreigingen aan het adres van Hendrik Keuleers en het vernielen van zijn eigendom gaan onverminderd voort. Oorzaak van dat alles: affiches tegen ritueel slachten aan zijn ramen.

Het Gewad in Gent is een rustige straat aan de rand van de Prinsenhofwijk. Vele jaren geleden huisde hier de horecazaak Tap en Tepel, bekend en geroemd tot ver buiten de grenzen. Zaakvoerder Hendrik Keuleers woont er vandaag nog. En aan dat pand hangen sinds jaar en dag affiches en slogans aan de ramen. Die spreken zich uit tegen alles waar Hendrik zich aan ergert. Dierenleed, en dan vooral het ritueel slachten van dieren, wordt er steevast aangeklaagd. Zelfs toeristen komen naar de ramen kijken. Maar al even lang worden omwille van de slogans Hendriks ruiten ingegooid, bloembakken vernield, en vorig jaar werd hij zelfs bewusteloos geschopt voor zijn deur. De dader van dat geweld werd even in een instelling geplaatst, maar loopt al lang weer vrij rond.





Aanzetten tot geweld

Het vernielen van de ramen gaat gewoon door. En plots werd Hendrik aangeklaagd, voor het aanzetten tot geweld en racisme.





"Dit is de wereld op zijn kop", fulmineren zijn buren. "Ook dit is dus het progressieve Gent. De vrije meningsuiting wordt hier aan banden gelegd als het over gevoelige thema's gaat. Dit kan echt niet door de beugel. Wekelijks komen groepjes jongeren met stenen Hendriks ruiten bekogelen. Dat blijft ongestraft. Wat is de volgende stap dan? Wat moet hier gebeuren voor kordaat wordt ingegrepen?" De buren - en ze zijn met velen - willen dat de rust in hun straat terugkeert, en vooral, dat Hendrik met rust wordt gelaten. "Neen, we zijn het niet per se eens met alles wat Hendrik hier aan zijn ramen hangt. Maar is dat een reden om die man fysiek aan te vallen? Om zijn eigendom te vernielen? Siegfried Bracke en Guy Verhofstadt wonen ook in deze wijk. Wij zijn het ook niet per se eens met alles wat zij zeggen. Mogen zij dan ook worden aangevallen?"





Hendrik wordt een moeilijke mens genoemd, en dat is dan nog zacht uitgedrukt. Hij heeft een mening en komt daar ook keihard voor uit. Hij neemt het op voor de dieren. Spanjaarden die vroeger in zijn zaak kwamen en niet tegen stierengevechten waren, werden niet bediend. Hendrik zou makkelijk zelf een einde aan de hele heisa kunnen maken, door de affiches en slogans weg te halen. Maar dat weigert hij, principieel. "Ja, ik lok met mijn affiches discussie en controverse uit. Mag dat niet, in het rebelse Gent? Mag ik niet zeggen wat vele mensen denken maar niet meer durven zeggen? Mag ik niet aanklagen was mij stoort in onze maatschappij?" Hendrik liet jaren geleden al kogelvrij glas plaatsen, maar zelfs dat is al gebarsten. "Het is wel ambetant dat dat allemaal zoveel kost", zegt hij laconiek.





Het parket liet gisteren weten dat de zaak tegen Hendrik geseponeerd werd. Hoe het zit met het aanpakken van de jongeren die hem bedreigen, blijft onduidelijk.