Eerste zondag wordt Vosdag Gentse Feesten 12 juli 2018

Tijdens de Gentse Feesten wordt de eerste zondag omgedoopt tot Vosdag. Zanger Luc De Vos was een trouwe klant op het podium van 't Trefpunt, en het is dan ook daar dat het initiatief genomen wordt. In de eerste jaren na zijn overlijden was er een Vosdag rond de sterfdatum, maar eind november is het koud, en Luc De Vos hield absoluut niet van de koude. Op de eerste officiële Vosdag wordt de zanger geëerd op het Walter De Buck-plein, maar ook op het Luisterplein en op Place Musette. Brasserie 't Keizershof serveert stoverij met frieten. (VDS)