Eerste weekend op de Feesten: Gensch goame klappe! COLUMN KURT BURGELMAN

16 juli 2018

02u33 0

De Gentse Feesten worden bevolkt met mensen uit alle windstreken, maar enkel Gentenaars doen eerst 'den toer'. Tussen die certitudes laten we ons verrassen door nieuwigheden. Mijn toer leidde me van een Midden-Oosterse volksdans in het Beaudelopark via enkele moedige puber-buskers in de Belfortstraat naar een middeleeuwse kade vol wulps kronkelende lijven op Polé Polé. In die typische GF-roes wandelde ik de Korenmarkt op, waar ik door de gevleugelde zinsnede 'Maan lief é een orgasme' weer in de werkelijkheid werd gezogen. Guus Roan en zijn Nie Neute knalden bluesrock-gewijs door hun sappig Gentse repertoire, luidkeels begeleid door het publiek.





Na het slotakkoord was het tijd voor enkele pintjes en een vette set van Cookies and Cream op Sint-Baafs, maar de nostalgie die het orgasme van Guus' lief bij me had opgewekt, bleef. Guus is, je zou het hem niet aangeven, dit jaar 70 geworden.





Het zette me aan het denken over het behoud van 't schuunste dialect van het land: mijn voorstel? We verkiezen Pierke Pierlala tot nieuwe burgemeester. Hij kan dan het Gents als verplichte taal op school en alle openbare plaatsen invoeren. Hoofddoek, boerkini of niet, Gensch goame klappe!





column