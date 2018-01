Eerste vonnis onder nieuwe krakerswet Zeven maanden cel met uitstel en 800 euro boete 02u27 0 Gent De Gentse correctionele rechtbank sprak gisteren voor de eerste keer een vonnis uit voor een zaak die onder de nieuwe krakerswet valt. Een vrouw kreeg zeven maanden met uitstel en een boete van 800 euro, haar zoon keeg de opschorting.

Een 48-jarige Gentse en haar 20-jarige zoon verbleven onwettig in het gehuurde appartement van een overleden vriend. De vrouw en haar zoon hadden geen inkomen of woonst, dus logeerden ze bij een vriend. Die belandde echter in het ziekenhuis en overleed. Omdat de vrouw en de vriend ruzie hadden gekregen, liet de man voor zijn dood optekenen dat zij en haar zoon niet in zijn appartement mochten wonen. "Ik dacht dat we er pas eind november uit moesten", verklaarde de vrouw. Maar een dag na de invoering van de nieuwe krakerswet diende de eigenaar van het appartement een klacht in. Nog een dag later viel de politie binnen en werden de 'krakers' gearresteerd en verhoord.





Het parket vorderde celstraffen van zes maanden en een boete van 800 euro voor het kraken, maar ook omdat de beklaagden de televisie van de overleden man hadden verkocht. (WSG)