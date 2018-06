Eerste vier elektrische taxi's voeren je geruisloos rond 27 juni 2018

02u45 0 Gent In Gent rijden vier elektrische taxi's rond. "Ons doel is om dat tegen 2020 op te drijven tot 20. Tegen 2025 willen we enkel nog elektrische taxi's in onze stad. Daarom geven we 3.000 euro subsidie voor elk bijkomend exemplaar", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen).

Minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) kwam gisteren naar Gent om de eerste taxi's in te huldigen. "Waarschijnlijk mogen we onze ambities verscherpen. Ik verwacht dat elektrische wagens in een stroomversnelling terechtkomen, maar we moeten voor laadpalen zorgen die zijn voorbehouden voor taxi's."





De eerste vier elektrische taxi's rijden vanaf vandaag in Gent. Het gaat om twee exemplaren van V-Tax, één van Taxi37 en één van Taxi Gent. "Zo'n elektrische auto is opvallend vinnig", legt Annick De Bock van Taxi37 uit. "We kunnen zo'n 350 kilometer in één laadbeurt rijden. Net genoeg voor een werkdag. We doen alleen maar ritten in de binnenstad. Dit is geen wagen om mee naar de luchthaven en terug te rijden."





Voor Ronny De Paepe van Taxi Gent is het wennen. "Bij mijn oude diesel hoorde je aan de motor hoe snel je reed. Bij deze wagen hoor je gewoon niets. Ook voetgangers horen ons niet aankomen en daar moeten we rekening mee houden."





De stad heeft voor elke elektrische taxi 3.000 euro subsidie klaar. "We willen tegen 2025 in Gent enkel nog elektrische taxi's hebben. Zeker haalbaar, want er komt veel vraag uit de sector", klinkt het.





"Wie een taxi bestelt, kan vragen naar een elektrische. We overwegen voordeligere cheques voor elektrische taxi's." Met vier elektrische taxi's heeft Gent het grootste aantal van alle steden. (EDG)