Eerste stap naar 350 nieuwe woningen in Baarle Stad wil nu al nieuwe wegen aanleggen voor 35 woningen, assistentiewoningen en twee appartementen Erik De Troyer

10 december 2018

15u17 0

De stad wil al snel beginnen met de aanleg voor het grote woonproject in Baarle-Drongen. Maandag komt de aanleg van de wegen al op de gemeenteraad. In een eerste fase komen er 35 woningen, een extra vleugel voor Leiehome met assistentiewoningen, twee appartementsblokken en een handelsruimte. Later komen er nog 120 sociale woningen bij. De kans is groot dat de omwonenden het project zullen trachten blokkeren.

De bouwplannen voor Baarle-Drongen zorgen al langer voor beroering. De kleine gemeente telt vandaag 900 woningen. Daar komen er volgens de huidige plannen 350 bij. De grond waarop gebouwd zal worden zou in 2003 nog ingekleurd worden als landbouwgrond maar intussen heeft dat stad er woonuitbreidingsgebied van gemaakt. Sint-Regina’s Godshuis, de uitbater van het rusthuis, heeft recent al een bouwvergunningsaanvraag ingediend voor de gronden aan Baarledorpstraat 66. Die grond loopt helemaal door tot aan het begin van de Kloosterstraat. Het gaat om een aanzienlijke lap grond die deels bebouwd zal worden. In totaal blijft meer dan 8.000 vierkante meter groen behouden. Dit is de eerste fase van de bouwplannen. Later volgt nog een tweede fase met 120 sociale woningen.

“We kijken naar deze plannen met gemengde gevoelens”, legt Wim Vancauwenberghe van actiegroep ‘Leefbaar Baarle’ uit. “Enerzijds worden er assistentie-woningen gebouwd en daar kunnen de plaatselijke bewoners baat bij hebben. Wat we helemaal niet zien zitten zijn die appartementsgebouwen die langs de Baarledorpstraat zullen gebouwd worden. Voor ons is dat een aanzet naar een lang lint van appartementsgebouwen van drie verdiepingen hoog langs de straat. Zo’n ‘street canyon’ willen we niet.”

“Ons grootste probleem is echter de manier waarop dit gebeurt. De normale procedures worden niet gevolgd. Men is nu al bezig met het vergunnen van wegen terwijl er zelfs nog niet is nagegaan wat de milieugevolgen zullen zijn. Er komt immers een pak extra verkeer bij. Er is zelfs nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat zijn toch zaken die eerst moeten gebeuren. Dat hebben ook onze juristen ons verzekerd. De manier waarop dit vandaag gebeurt doet ons het ergste vrezen voor de volgende fase waarbij 120 sociale woningen worden gebouwd.”

De kans lijkt dan ook groot te zijn dat bewoners beroep zullen aantekenen tegen de aanleg van de wegen.

Op de commissie openbare werken verdedigde schepen van stadsontwikkeling Sven Taeldeman (sp.a) de plannen. “In heel de stad hebben we een gemiddelde van 11 à 12% sociale woningen. In Baarle zijn er nauwelijks sociale woningen en dus trekken we dat cijfer op naar het stadsgemiddelde. Er is een groot woonuitbreidingsgebied in Baarle maar we gebruiken er maar een stuk van”, zegt hij.