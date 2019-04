Eerste onderzoek op spoed? In UZ Gent doe je dat zelf: “Hiermee kunnen ernstig zieke patiënten sneller geholpen worden” Sabine Van Damme

17 april 2019

19u17 9 Gent In de spoedafdeling van het UZ Gent staat voortaan een ‘zelfmeetstation’. Dat is een machine waar de patiënt zelf op gaat zitten, die meteen cruciale parameters als bloeddruk en temperatuur meet. Verpleegkundigen krijgen het resultaat op hun scherm en kunnen zo patiënten met een hoog risico sneller helpen.

Het UZ Gent is het eerste ziekenhuis dat dit toestel op een spoedgevallendienst gebruikt. “Het bestaat wel al op poliklinische afdelingen in verschillende ziekenhuizen”, licht dokter Cathelijne Lyphout toe. “Wij willen hier op spoed tussen nu en december testen of het toestel het proces van triage kan versnellen. De patiënten die zich zelfstandig aanmelden op de dienst Spoedgevallen, kunnen plaatsnemen in het toestel. Iedereen mag, niemand moet. Het gebruik van het toestel wijst zichzelf uit, en de resultaten zijn quasi niet te manipuleren. De patiënt gaat zitten in een soort kiosk, waar cruciale parameters worden afgenomen. Dat gaat dan om bloeddruk, temperatuur, zuurstofsaturatie in het bloed, en hartslag. Ook worden enkele ‘alarmklachten’ geregistreerd via een vragenlijst. Zo kunnen bijvoorbeeld afhangende mondhoeken wijzen op een trombose, of pijn op de borst op hartproblemen. Als er afwijkende parameters worden vastgesteld, komt dat rechtstreeks op het scherm van de verpleegkundige die de triage uitvoert. Zo kan die de risicopatiënten sneller uit de wachtzaal pikken, en hen sneller in het nodige medische traject sturen.”

Tijd besparen

“Waarom we dit doen? We weten dat de wachtzaal van de spoedafdeling de gevaarlijkste plaats is, net omdat we niet weten wie daar zit en wat er juist scheelt. Er moeten verschillende zaken bekeken en bevraagd worden voor we weten hoe dringend de patiënt behandeld moet worden. Het zelfmeetstation kan tot 3 minuten werk besparen van de verpleegkundige die de triage moet doen.”

Veiligheid patiënten verhogen

Lyphout benadrukt dat patiënten door dit systeem niet langer zullen moeten wachten. “Maar wie kan wachten, zal niet sneller gezien worden. En voor de patiënt in de wachtzaal is het laten afnemen van parameters door de machine alvast een meer nuttige bezigheid dan gewoon te zitten wachten.” Lyphout benadrukt ook dat het toestel het werk van de verpleegkundige niet ‘vervangt’. “Elke afwijkende parameter van het gevalideerde medisch toestel wordt door de verpleegkundige opnieuw gemeten. Het toestel komt bovenop de standaard medische zorg, daaraan verandert helemaal niks. De zelfmeetkiosk moet de veiligheid van de patiënten verhogen, maar daarnaast houden we ook nog de chronologie in de gaten. Als het te druk is, sturen we extra verpleegkundigen zodat de wachttijd sowieso beperkt blijft.”

Het scherm in het toestel, dat de patiënt vertelt wat hij of zijn moet doen, is beschikbaar in verschillende talen. “We hebben uiteraard de landstalen Nederlands, Frans en Duits, en daarnaast ook Engels, Pools, Bulgaars en Turks. Onderzoek wijst uit dat dat de meest gebruikte talen zijn op onze spoed.” De test zelf duurt 3 minuten. Op de spoedafdeling van het UZ Gent passeren jaarlijks 34.000 patiënten.