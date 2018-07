Eerste meezingmoment is voor Chris Hageland 14 juli 2018

02u44 0

De Gentse Feesten waren nog geen uur bezig of er was al een eerste meezingmoment op de Korenmarkt. Met dank aan Chris Hageland. Een paar jaar geleden leek het erop dat Hageland niet meer aan de bak zou komen toen hij verbannen werd van de Groentenmarkt. Maar de Korenmarkt pikte hem op en heeft er een top-opener aan overgehouden. Het publiek zong Hey Jude van The Beatles mee, het nummer dat Hageland tot een gentsefeestenfenomeen heeft gemaakt. Het ontbrak ook dit jaar niet in de setlist. Nadien volgde een ander Gents icoon. Gus Roan haalde zijn band Nie Neute van onder het stof. (EDG/VDS)