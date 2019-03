Eerste korfbalveld met kunstgras is ook voetbalveld Sabine Van Damme

31 maart 2019

15u20 0 Gent De korfbalclub Neerlandia in Gentbrugge is de allereerste niet-voetbalclub in Gent die kunstgrasveld heeft gekregen. De club ligt aan Boer Janssens, waar een volledig nieuwe sportcluster wordt uitgebouwd.

Fantastische aan deze realisatie is dat het veld nu veel meer kan gebruikt worden. Voor korfbal, uiteraard, maar ook voor voetbal. De buren van voetbalclub VSV Gent kunnen er hun jeugdploegen laten spelen, in wedstrijden van 8 tegen 8. Op het terrein is daarom een dubbele belijning aangebracht, voor korfbal en voetbal. “Verschillende Gentse sportclubs zijn het slachtoffer van hun eigen succes”, zegt sportschepen Sofie Bracke. “Daarom voorzien we ook deze legislatuur in de aanleg en heraanleg van nieuwe kunstgrasvelden. Een gedeeld gebruik van de velden kan een mooie oplossing bieden voor verschillende clubs.” Om het nieuwe terrein in te wijden, werd een korfbal stadsderby tussen Neerlandia en Ganda gespeeld.